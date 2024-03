Vincete 2 biglietti per la finale di Champions League a Londra, voli e hotel inclusi

Inviando il modulo, si accettano le condizioni di partecipazione. È consentita una sola iscrizione per persona. Le iscrizioni multiple non saranno prese in considerazione.

3 Condizioni generali di partecipazione

Il termine di partecipazione è fissato a domenica 5 maggio 2024, alle 23:59. I vincitori saranno avvisati personalmente.

La partecipazione a questo concorso è gratuita e senza obbligo di acquisto. Possono partecipare tutte le persone residenti in Svizzera che hanno almeno 18 anni di età. È consentita una sola partecipazione per persona. Sono esclusi dalla partecipazione i collaboratori e i familiari del Gruppo Swisscom, di blue Entertainment AG, di Entertainment Programm AG e dei rivenditori e agenti blue, nonché tutti i partner di questo concorso.

Blue Entertainment AG si riserva il diritto di escludere i partecipanti dal concorso senza indicarne i motivi. I vincitori saranno informati per iscritto o per telefono e accettano che il loro nome sia menzionato nelle pubblicazioni sui siti web di blue Sport e blue News (blue Entertainment AG).

Prendendo parte a questo concorso, i partecipanti accettano che i loro dati personali vengano memorizzati, elaborati e utilizzati a fini pubblicitari e di marketing da blue Entertainment AG e fussballreisen.com. blue Sport si impegna a trattare con cura i dati raccolti nell'ambito dell'organizzazione di questo concorso e a elaborarli in conformità alle correnti disposizioni di legge sulla protezione dei dati.

Non è possibile ottenere l'equivalente dei premi in contanti né scambiarli. Non viene tenuta alcuna corrispondenza in merito al concorso. È escluso il ricorso alle vie legali. I voli e il pernottamento in hotel sono sponsorizzati da fussballreisen.com. I biglietti per la partita saranno invece forniti da blue Sport.