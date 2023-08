Ciclista senza braccia riceve in premio degli orologi, la reazione è da campione del mondo

Ricardo Ten from Spain won a bike race. He got a watch for winning… pic.twitter.com/Y51ztxa0vF — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) August 15, 2023

L'atleta paralimpico Ricardo Ten Argiles domina i Mondiali di ciclismo a Glasgow. Lo spagnolo, che ha perso entrambi gli avambracci, vince sei medaglie e viene premiato dallo sponsor Tissot con... degli orologi da polso.

Hai fretta? blue News riassume per te Ricardo Ten ha sbancato ai Mondiali di ciclismo di Glasgow, vincendo sei medaglie e tre titoli iridati.

Tuttavia, il regalo di un orologio da polso da parte dello sponsor ufficiale Tissot scatena discussioni.

A differenza di molti utenti dei social network, Ten non vede il regalo come inappropriato e afferma: «Sarebbe stato più discriminatorio non farlo». Mostra di più

Ricardo Ten è il protagonista indiscusso dei Campionati Mondiali di Ciclismo di Glasgow. Lo spagnolo conquista un totale di sei medaglie, tre delle quali d'oro. E come ogni campione del mondo, riceve dallo sponsor Tissot un orologio da polso per ogni titolo conquistato.

Nel caso di Ten, che all'età di otto anni ha perso entrambi gli avambracci e la gamba sinistra in un incidente con una linea elettrica ad alta tensione, il regalo ha sollevato alcune discussioni. «Gli organizzatori meritano una critica», commenta un utente su Twitter. E non è il solo a pensarla così. «È inappropriato!», esclama un altro.

La reazione del campione

Tuttavia, Ten ha una visione diversa, apprezza visibilmente il dono ricevuto e commenta. «Grazie Tissot per aver creduto in questo magnifico mondo dell'inclusione», scrive il 47enne su Twitter, pubblicando un video in cui dimostra di poter indossare l'orologio. Alla domanda su che ore siano, Ten risponde: «È l'ora del campione del mondo».

Inoltre lo spagnolo chiarisce in un commento che gli orologi regalati rappresentano un gesto di uguaglianza ed equità nel mondo dello sport. «Sarebbe stato discriminatorio non regalarli», afferma Ten, aggiungendo in un altro post: «Per il ciclismo paralimpico, questo rappresenta una completa inclusione al massimo livello».

Ten riceve molti elogi sia per le sue prestazioni che per la sua reazione dopo aver ricevuto il premio. Il poliedrico atleta ha vinto la sua prima medaglia mondiale 25 anni fa, in piscina nei 100 metri farfalla. Dopo un totale di 26 medaglie nel nuoto, sette anni fa ha deciso di dedicarsi al ciclismo, dove, come ben si sa, la sua storia di successo continua.