Lo sloveno, per onorare la squadra del 'Grande Torino', lunedì ha corso con la maglia rosa abbinata a pantaloncini granata.

Il 4 maggio ricorreva il 75esimo anniversario della 'Tragedia di Superga', quando in un incidente aereo persero la vitta tutti i membri della squadra del Torino.

L'UCI ha minacciato lo sloveno di squalifica, per non aver rispettato il regolamento della gara in fatto di abbigliamento.