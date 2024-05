Filippo Colombo deve rinunciare alle Olimpiadi. Keystone

La selezione di Mathias Flückiger e l'esclusione di Filippo Colombo per Parigi 2024 hanno fatto discutere.

Nella lista dei convocati per la mountain bike di Swiss Olympic, in campo maschile ci sono infatti Nino Schurter e Mathias Flückiger, che ha dunque vinto il ballottaggio con il ticinese Filippo Colombo.

Il 26enne di Rivera non è dunque riuscito a convincere i dirigenti nonostante abbia fatto meglio del 35enne nelle prove di Coppa del Mondo disputate nel 2024.

Il responsabile del settore MTB di Swiss Cycling Beat Müller ha spiegato i motivi: «Sono stati presi in considerazione i risultati dell'ultimo anno e 7 corridori hanno centrato gli obiettivi sportivi», ha spiegato al «Blick».

«Sono quindi entrati in gioco altri fattori e per Mathias Flückiger è risultata determinante la maggiore esperienza nei grandi eventi».

«Con il suo secondo posto nell'ultima gara a Nove Mesto, Nino Schurter ha fugato ogni dubbio sul suo biglietto olimpico. Si è distinto dagli altri anche per le sue prestazioni nelle gare precedenti. Il fattore decisivo a favore di Mathias Flückiger invece è stata la sua esperienza nelle gare più importanti. È qui che si distingue dal resto dei candidati svizzeri», si legge ancora sul quotidiano zurighese.

A Nove Mesto Flückiger si è piazzato al sesto posto, Colombo è giunto 18esimo, mentre Guerrini ha terminato in terza posizione, dietro Schürter.

La delusione di Ticino Cycling

Intanto è «Ticinonews» a riportare le parole del presidente di Ticino Cycling, Fabio Schnellmann, il quale si è detto alquanto deluso della decisione presa dall'Associazione nazionale.

Ticino Cycling «esprime la sua grande delusione per la mancata convocazione di Filippo Colombo alle prossime Olimpiadi di Parigi. Filippo, ha lavorato duramente per farsi trovare pronto e le gare di selezione hanno confermato il suo ottimo stato di forma. Quella di SwissCycling risulta essere una decisione incomprensibile e difficile da accettare anche considerato come il tracciato parigino sia particolarmente adatto alle qualità di Colombo. Si è però convinti che la delusione di oggi verrà trasformata in un'ulteriore opportunità di crescita e ritroveremo un Filippo Colombo ancora più forte già dalle prossime gare».

Dionisio: «Non vedo nessuna ragione per escludere Colombo»

Amareggiato anche l'esperto giornalista della RSI Giancarlo Dionisio, che attraverso la sua pagina Facebook ha così commentato la scelta di SwissCycling di escludere il ticinese dalla convocazione olimpica.

Questi i risultati stagionali dei tre ciclisti svizzeri di punta:

ARAXÀ (Brasile):

4 Filippo Colombo

6 Nino Schurter

21 Mathias Flückiger

MAIRIPORÀ (Brasile)

3 Filippo Colombo

21 Mathias Flückiger

35 Nino Schurter (caduto)

NOVE MESTO (Cechia)

2 Nino Schurter

6 Mathias Flückiger

18 Filippo Colombo (foratura)

«Chi andrà ai Giochi?», termina il suo post il giornalista: «SCHURTER (intoccabile) e FLÜCKIGER».

«Non vedo nessuna ragione per escludere Colombo. Se poi diciamo che lo lasciano a casa perché è Ticinese sostengono che siamo dei «piangina».

Per la cronaca:

Schurter 38 anni, grigionese

Flückiger 36 anni a settembre, bernese

Colombo 27 anni a dicembre, ticinese».

