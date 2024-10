La gioia dei bernesi, la delusione di Virtanen Ti-Press

Seconda sconfitta consecutiva per l'Ambrì, che dopo aver perso 4-3 sabato a Friborgo è stato battuto con lo stesso identico punteggio alla Gottardo Arena dal Langnau.

Swisstxt

Proprio come alla BCF Arena i biancoblù, in pista con sei stranieri di movimento e con Ang ancora in tribuna, si sono trovati sotto per 3-0. La sostituzione di Senn con Fadani al 24'24» ha però dato una scossa all'HCAP, risalito fin sul 3-3 grazie a Kubalik (in powerplay), Heed e De Luca.

I leventinesi si sono poi però spinti troppo a caccia del vantaggio e sono stati puniti da Pesonen in break.

Swisstxt