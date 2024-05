Il Mondiale della Svizzera non è ancora terminato. Keystone

La Svizzera torna a giocare una finale dei Mondiali.

Al termine di una partita molto equilibrata, nel penultimo atto gli elvetici hanno battuto 3-2 dopo i rigori il Canada, guadagnandosi la possibilità di giocarsi l'oro domenica con la Cechia.

Avanti 2-0 grazie alle reti in powerplay di Kevin Fiala e Nino Niederreiter al termine di un primo tempo giocato in maniera praticamente perfetta, la compagine di Patrick Fischer ha retto fino a due minuti dal 60esimo, quando è arrivato il pareggio siglato da John Tavares che ha mandato tutti all'Overtime.

AI rigori decisive sono poi state le realizzazioni di Fiala e Sven Andrighetto e le parate di un Leonardo Genoni in grande spolvero.

Un primo tempo da urlo

Nel primo tempo i rossocrociati si sono fatti preferire e meritatamente hanno trovato il doppio vantaggio sfruttando due situazioni di superiorità numerica.

Dopo la prima pausa il Canada è salito di tono, ma gli elvetici hanno mostrato grande carattere non tremando dopo aver incassato l'1-1 e continuando a giocarsela alla pari anche dopo aver subito il pareggio a pochi minuti dal 60esimo minuto.

Domenica alle 20:20 la Svizzera giocherà così la terza finale iridata della sua storia, dove andrà a caccia di quella medaglia d'oro finora solo sfiorata e lo farà - come già successo nel 2013 - contro i padroni di casa.

Una 12esima medaglia

Raggiungendo la finale la Nazionale si è assicurata la 12esima medaglia della storia ai Mondiali. Sino a ora manca ancora l'oro, avendo perso in finale nel 2013, 5-1, e nel 2018, solo dopo i rigori, contro la Svezia.

I rossocrociati hanno già affrontato a questo torneo gli avversari che si ritroveranno all'ultimo stadio della competizione: la Repubblica Ceca.

Nello scontro della fase a gironi gli elvetici avevano infatti sconfitto i padroni di casa per 2-1, dopo i rigori. Bisogna però notare che nel frattempo i cechi hanno ricevuto alcuni rinforzi di primo piano, su tutti lo sniper dei Boston Bruins David Pastrnak.

Nico Hischier in azione contro Jordan Binnington in semifinale. Keystone

Hischier: «Una vittoria incredibile»

«È una vittoria incredibile, abbiamo giocato contro una grande squadra e non abbiamo mai mollato. Alla fine i rigori ci hanno premiato», ha commentato a fine partita Nico Hischier ai microfoni della «SRF».

«Il Canada è una squadra fortissima - ha proseguito il centro dei New Jersey Devils - con dei giocatori di primo piano, se si va in vantaggio si può essere sicuri che loro torneranno all'arrembaggio. Noi non ci siamo fatti prendere dal panico, e nonostante il 2-2 di Tavares non abbiamo mollato e siamo arrivati fino alla vittoria».

«Non vedo l'ora di giocare la finale di domani, ci sarà un grande ambiente visto che giocheremo contro i padroni di casa della Cechia. Nonostante ciò avremo anche noi i nostri tifosi rumorosi. Che vinca il migliore», ha infine concluso il 25enne proiettandosi già verso l'importantissima sfida di domani sera.

