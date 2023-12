Paolo Duca Ti-Press

Ambrì alla Coppa Spengler, la prima da campione in carica.

Oggi alle 14h10 contro la Dynamo Pardubice inizierà la terza avventura dell’ Quello grigionese è un torneo a cui i biancoblù tengono molto, come dimostrato dal DS Paolo Duca: «Diamo tanta importanza alla Spengler, sia come squadra che come società, ma pure per il nostro pubblico, che ha sempre risposto presente in tutte e tre le edizioni. È un torneo storico e speciale». L'obiettivo è ripetersi: «Non so se è una squadra più matura. L’ossatura è rimasta pressoché la stessa», ha concluso il 42enne.

Swisstxt