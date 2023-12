Ecco la storia di Glen Metropolit, oggi al Davos, ieri campione con il Lugano

Glen Metropolit oggi sulla panchina del Davos. KEYSTONE

L'assistente allenatore del Davos, Glen Metropolit, ha disputato solo tre stagioni con la maglia del Lugano, ma è rimasto nel cuore dei tifosi bianconeri. Presente in panchina alla Coppa Spengler, il canadese ha una storia che vale la pena raccontare.

Glen Metropolit, oggi 49enne, è impegnato con il Davos alla Coppa Spengler. Il canadese è una vecchia conoscenza dell'hockey svizzero e della storia del Lugano.

Ha percorso un cammino che merita di essere raccontato.

Padre assente, nonno alcolizzato, quartiere pericoloso, fratello omicida

Metropolit è cresciuto in un quartiere di Toronto chiamato Regent Park, caratterizzato da criminalità, droga e prostituzione. E a volte sentiva anche degli spari. Non ha mai conosciuto il suo padre biologico, il quale si è trasferito circa 50 volte e ha vissuto anche in case di cura.

Suo nonno era alcolizzato ed è morto per overdose. Il fratellastro Troy è stato condannato a 14 anni di carcere per aver rapito un avvocato e sua moglie. In carcere ha ucciso un compagno di cella con diverse coltellate. Di conseguenza, gli furono inflitti altri otto anni. «Quella era la vita che conoscevo», dice l'ex giocatore di hockey.

Amici e spot, le sue fortune

Tuttavia, parla di una vita fantastica grazie ai suoi amici. «Qualunque siano le circostanze, si può trarre il meglio da esse. Non volevo rubare, ho trovato un buon gruppo di persone. Lo sport era ciò che amavo».

Giocava a calcio, a calcetto, a baseball e naturalmente a hockey su ghiaccio, e questo lo rendeva felice. Se non c'era il ghiaccio, passava ore ad affinare la sua tecnica con una palla.

Glen Metropolit (davanti), oggi assistente di Josh Holden (dietro) sulla panchina del Davos. KEYSTONE

Le preghiere

L'ex giocatore si recava spesso in chiesa prima di andare a scuola, chiedendo di ottenere aiuto per sé e per la sua famiglia, e per riuscire a raggiungere la NHL.

Entrambi i desideri si sono avverati. Sua madre sta bene, la sua sorellastra anche, e Troy, il fratello, non è più in prigione e ha un lavoro. Lui stesso è padre di due figlie e di un figlio che attualmente si trova a Davos con lui.

NHL, Svizzera, Germania e anche Italia

In NHL ha giocato 437 partite per sette squadre diverse, segnando 58 gol e totalizzando 106 assist. La strada per arrivarci è stata estremamente faticosa. Nell'anno del suo draft ha giocato in una delle leghe più basse e non ha frequentato il college. Anche se avrebbe potuto usufruire di una borsa di studio, non avrebbe potuto giocare a hockey su ghiaccio a causa dei suoi scarsi voti.

Glen Metropolit con la maglia del Lugano nel 2013. KEYSTONE

Roller hockey per arrivare a fine mese

Così ha iniziato a giocare a livello professionale. Tuttavia, poiché all'inizio non guadagnava abbastanza, in estate giocava a roller hockey per 400 o 500 dollari a partita (non ricorda esattamente).

Inoltre, racconta, da ragazzo non tirava gli Slap Shot perché non voleva rischiare di rompere il bastone.

All'età di 21 anni, Metropolit è riuscito a mettere da parte un po' di soldi e a lavorare sul suo fisico durante l'estate. Questo gli permise di raggiungere il livello successivo.

Il 2 ottobre 1999, all'età di 25 anni, il suo sogno si realizzò: debuttò in NHL con i Washington Capitals. Un mese dopo, alla sua seconda partita, mise a segno i suoi primi punti, ben tre.

Il titolo con il Lugano

Nel 2005 si è trasferito in Europa, alla corte del Lugano: grazie a nove gol e 17 assist in 17 partite di playoff, ha contribuito in modo significativo all'ultimo titolo dei bianconeri.

Glen metropolit (sinistra) festeggia il settimo titolo nazionale con Geo Mantegazza nel 2006. KEYSTONE

Dopo un temporaneo rientro in Nord America, nel 2010 è tornato in Svizzera, dove ha giocato per lo Zugo, poi di nuovo per il Lugano, dove in 90 partite mise a referto 96 punti. Dopo due stagioni è passato al Berna, poi al Mannheim e infine a Bolzano, dove ha chiuso la carriera nel 2017, a 43 anni.

Metropolit si è poi trasferito in Florida perché voleva stare vicino ai suoi figli. Non voleva fare l'allenatore e ha gestito uno studio di fitness.

Allenatore in NHL e ... in Turchia

Tuttavia, gli mancava l'hockey, quindi, quando i Tampa Bay Lightning gli hanno offerto l'opportunità di tornare, nel 2019, ha colto al volo l'occasione. Poi, nel 2022, ancora la Svizzera, sulla panchina del Davos.

Ma prima di trasferirsi nel Canton Grigioni, ha allenato la Nazionale turca, attualmente numero 38 nella classifica mondiale IIHF.

«È stata una grande esperienza», dice. È rimasto impressionato dall'orgoglio e dalla passione dei giocatori.

La filosofia del lavoro duro

È un uomo che preferisce il duro lavoro al talento. Essere un buon compagno di squadra è altrettanto importante per lui.

Glen Metropolit con i colori dello Zugo nel 2011 KEYSTONE

Il suo bagaglio di esperienze è immenso e oggi il suo obiettivo è quello di aiutare la prossima generazione di giocatori.

Anche se il Davos è attualmente solo 9° in National League, egli ritiene che la squadra sia sulla strada giusta. «Stiamo imparando a vincere», afferma. «Tuttavia, è importante prendere meno penalità. Ci tolgono molta energia».

Ha giocato per due anni a Zugo con Josh Holden, da questa stagione capo allenatore, e conosceva già Waltteri Immonen, l'altro assistente del Davos.«Ci completiamo bene a vicenda», conclude.

Dopo due vittorie, ora vuole continuare a brillare alla Coppa Spengler con il Davos, che da giocatore, con i colori del Team Canada, non ha mai vinto.