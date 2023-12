Evelina Raselli KEYSTONE

È stata sette volte campione nazionale, di cui una volta in Svezia e una in Nord America. Da domenica, Evelina Raselli, ritiratasi lo scorso anno, è anche nella Hall of Fame dell'hockey svizzero.

Hai fretta? blue News riassume per te Evelina Raselli è stata inserita nella Hall of Fame dell'hockey svizzero.

La 31enne nata in Valposchiavo, oltre ai sette titoli nazionali, ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi e ai Mondiali.

Con la maglia della Nazionale ha disputato 60 incontri. Mostra di più

Manuele Celio, Andrey Chomutov, Oleg Petrov, John Slettvoll, Peter Schlagenhauf, Andi Ton, Reanto Tosio, Mark Streit... e da domenica, anche Evelina Raselli.

La ex discatrice poschiavina è infatti entrata nella storia dell'hockey svizzero.

Alle 17 di domenica 17 dicembre, la 31enne è entrata ufficialmente a fare parte della lista dei migliori giocatori e giocatrici della Svizzera di disco su ghiaccio di sempre, la Hall of Fame.

Wir begrüssen zwei neue Mitglieder in der Hall of Fame: Evelina Raselli und Roman Kaderli.



Toutes nos félicitations pour l'entrée dans le Hall of Fame.



Congratulazioni per essere stati inseriti nella Hall of Fame.



💻 https://t.co/64URo7fFkk pic.twitter.com/GkBUBG9J5K — Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) December 18, 2023

Nata a Le Prese, in Valposchiavo, Raselli ha vestito per ben 60 volte la maglia della Nazionale svizzera, partecipando a tre Olimpiadi e 9 Campionati del Mondo, vincendo in entrambe le competizioni un bronzo.

Dopo 253 partite ufficiali nel massimo campionato di hockey femminile svizzero, con le maglie di Lugano Ladies e Reianch è stata cinque volte campionessa svizzera.

Con il Brynäs Dam si è laureata una volta campionessa di Svezia e nel 2022, campionessa americana, con i Boston Pride.