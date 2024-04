Nel 2022, l'allora 17enne svizzero Lian Bichsel è stato draftato (18°) dai Dallas Stars. KEYSTONE

Lian Bichsel ha segnato l'unico gol di gara-2 della finale dei playoff della massima lega svedese di hockey (SHL). Il giovane talento svizzero ha così pareggiato la serie per il suo Rogle. In Svezia impazziscono per lui, ma l'allenatore della nazionale Patrick Fischer non lo porterà ai Mondiali. Ecco perché.

Hai fretta? blue News riassume per te Lian Bichsel, 19enne svizzero gioca per il Rogle, in Svezia.

Il difensore ha firmato un contratto con la franchigia di NHL dei Dallas Stars, dopo essere stato scelto come 19esimo nel Draft del 2022.

Il Rogle sta giocando la serie finale del massimo campionato svedese di hockey contro lo Skelleftea. Prima di gara-3 le due squadre si trovano in equilibrio.

In Svezia il pubblico impazzisce per il colosso svizzero di quasi due metri, ma Patrick Fischer ha deciso di non convocarlo per i prossimi Mondiali che si svolgeranno in Cechia dal 10 al 26 maggio.

Fischer ha voluto far sentire le «conseguenze» di alcuni comportamenti secondo lui scorretti avuti in passato da Bichsel nei confronti della Nazionale. Mostra di più

Il gol realizzato da Lian Bichsel in gara-2 della finale tra il suo Rogle e lo Skelleftea è stato decisivo, oltre che di ottima fattura.

Dalla distanza ha lasciato partire un siluro preciso che non ha lasciato possibilità di risposta al portiere avversario, regalando così una vittoria importantissima ai suoi nella corsa per il titolo di campione di Svezia.

Gli svedesi stravedono per lui

Gli svedesi stravedono per colui che appartiene ai Dallas Stars (NHL). Dopo aver trascorso la prima metà della stagione in AHL, il difensore si sta infatti affermandosi nella Svenska Hockeyliga.

Quello di martedì è stato il suo sesto punto nei playoff in corso. Ottime prestazioni che spera convincano i dirigenti di nordamericani a riservagli un posto in NHL, la prossima stagione.

Punti e personalità da vendere che dovrebbero anche permettergli di strappare una convocazione con la Nazionale maggiore in vista dei prossimi Mondiali.

Le tensioni

Ma Patrick Fischer non lo vuole. Perché?

L'allenatore della Nazionale ha rilasciato un'intervista a hockeyfans.ch, durante la quale ha parlato pure del giovane difensore - che lunedì sera è stato sul ghiaccio più di chiunque altro, per oltre 24 minuti: «Abbiamo comunicato con lui che ci saranno delle conseguenze dopo che ci ha deluso per la seconda volta ai Mondiali U20. Pertanto non si unirà a noi».

Le tensioni sono iniziate quasi due anni fa.

All'epoca, dopo un'estate difficile con sessioni aggiuntive prima dei test di idoneità, Bichsel voleva arrivare più tardi al raduno della Nazionale U-20. Il risultato è stato che la rassegna iridata di categoria si è svolta senza di lui.

L'allenatore della nazionale U20 Marco Bayer ha in seguito voluto parlare di persona con il giovane talento, allentando così le tensioni tra le due parti.

Bichsel ha poi partecipato al successivo Campionato del Mondo U20 e in seguito ha fatto il suo debutto con la Nazionale maggiore.

Un anno fa, tuttavia, ha subito una frattura alla caviglia durante una partita di preparazione in Svezia poco prima dei Mondiali, chegli ha impedito così di partecipare.

Un chiaro «impegno» verso la Nazionale

Sia per Fischer che per Bayer il concetto è chiaro: serve un «impegno» chiaro nei confronti della squadra nazionale, non ci si può gestire a piacimento.

Si può solo sperare che la porta della Nazionale non si chiuda completamente per Bichsel? Nonostante tutto, ci sono pochi talenti come lui nell'hockey svizzero.