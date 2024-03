Chiusa una stagione positiva Ti-Press

Le HCAP Girls hanno chiuso la stagione di Women's League sul gradino più basso del podio.

Nella finale per il terzo posto le biancoblù hanno battuto alla Gottardo Arena il Neuchatel per 5-4 all'overtime grazie al gol partita di Eggimann al 76'. Per salvare il loro posto nel massimo campionato, le Ladies Lugano dovranno passare dallo spareggio con lo Zugo. Le bianconere hanno perso 4-0 col Langenthal nell'ultimo match del girone di piazzamento.

Swisstxt