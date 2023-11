Tre stagioni e mezzo al Bienne

attaccante si è legato alle Aquile per quattro stagioni.

Il Ginevra ha prelevato dal Bienne Luca Hischier per il 2024: l’ Dopo aver vinto due volte il campionato con il Berna (2016 e 2017), il vallesano ha vestito la maglia del Davos per due stagioni e mezzo, prima di approdare nel Seeland e mettere a segno 62 punti in 128 partite. -Il Kloten ha annunciato l’ingaggio di due attaccanti, entrambi provenienti dal Langnau: si tratta di Nolan Diem, 30enne vodese in forza ai Tigers da sei anni, e di Keijo Weibel, 23enne autore di 13 reti nelle ultime tre stagioni. I due hanno firmato con gli Aviatori un contratto biennale.

