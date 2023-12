Connor Bedard scores his first NHL shootout goal, and it's a BEAUTY! pic.twitter.com/kgD7aK8rGp — Blackhawks Talk (@NBCSBlackhawks) December 6, 2023

La giovanissima star di NHL Connor Bedard ha messo a segno il suo primo rigore tra i grandi, dimostrando ancora una volta, perché canadesi e americani impazziscono già per lui.

Hai fretta? blue News riassume per te Connor Bedard, 18 anni, ha messo a segno il suo primo rigore in NHL.

Il giocatore di Chicago ha totalizzato 20 punti nelle sue prime 24 sfide in NHL. Mostra di più

Alla sua prima stagione in NHL (ha solo 18 anni), il canadese Connor Bedard ha già confezionato 20 punti in 24 partite. Numero 1 del Draft di quest'anno, il piccolo canadese non ha mancato di mantenere le promesse.

«Tiro, manipolazione, corsa dinamica: queste sono alcune delle abilità di Bedard. In ogni fase del gioco, Bedard maschera le sue intenzioni con molteplici livelli di bravura, attacca i difensori con diversi angoli e cambi di ritmo e completa ogni giocata a una velocità accecante, un ritmo funzionale che non ha eguali se non in pochi giocatori di NHL». Questo il commento contenuto nella guida del Draft di NHL.

Il primo rigore realizzato

Martedì sera Connor Bedard ha dimostrato cosa s'intende per velocità funzionale, tiro e mascheramento delle intenzioni.

In occasione dei rigori tra i suoi Blackhawks e i Predators di Nashville - due gol e un assist di Nick Foligno nei tempi regolamentari non sono bastati ai Chicago Blackhawks per finire la sfida nei tempi regolari - il giovanissimo canadese ha messo a segno il suo primo rigore in NHL.

Dopo aver costretto il portiere dei Predators Juuse Saros a fare due parate nei tempi supplementari, Connor Bedard è stato chiamato per il primo rigore della stagione.

Non ha deluso le aspettative. Il 18enne ha freddato Saros con un rapido tiro di polso, mantenendo così la situazione in equilibrio dopo che Gustav Nyquist aveva segnato su Soderblom nel primo tentativo di Nashville.

Nonostante il rigore realizzato la Bedard la vittoria è andata alla franchigia di Nashville dello svizzero Roman Josi.