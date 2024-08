Johnny Gaudreau è deceduto improvvisamente. Imago

Johnny Gaudreau, star dell'hockey su ghiaccio, e suo fratello Matthew sono morti in un tragico incidente stradale nel New Jersey, lasciando la NHL e i Columbus Blue Jackets in lutto per la perdita di uno dei loro migliori giocatori.

blue Sport fon

Hai fretta? blue News riassume per te La star dell'hockey Johnny Gaudreau e suo fratello Matthew sono morti giovedì sera in un incidente stradale mentre erano in bicicletta nel New Jersey.

La NHL e i Columbus Blue Jackets hanno confermato la tragica notizia, esprimendo profondo dolore per la perdita del giocatore, che ha avuto una brillante carriera nella NHL. Mostra di più

Notizia shock dal Nord America per tutta la famiglia dell'hockey su ghiaccio: la star Johnny Gaudreau e suo fratello Matthew sono morti giovedì sera in un incidente stradale.

La NHL e i Columbus Blue Jackets, squadra dove militava l'attaccante 31enne, hanno confermato venerdì pomeriggio una notizia che già circolava dalla notte di giovedì.

Secondo i media americani, giovedì sera Johnny Gaudreau e suo fratello erano in bicicletta nella loro città natale a Oldmans Township, nel New Jersey, quando sono stati investiti da un veicolo a motore.

«La famiglia della NHL è scioccata e profondamente addolorata per la tragica morte di Johnny Gaudreau e di suo fratello Matthew», ha dichiarato il commissioner della NHL, Gary Bettman.

Una carriera brillante

Gaudreau, soprannominato «Johnny Hockey», ha iniziato la sua carriera nella NHL con i Calgary Flames, dove ha giocato per otto anni.

Nell'estate del 2022, dopo la sua migliore stagione con 40 gol e 75 assist in 82 partite, era passato a sorpresa ai Columbus Blue Jackets.

In totale, l'americano ha disputato 763 partite nella NHL, segnando 243 gol e fornendo 500 assist.