I biancoblù la spuntano a Bienne. Keystone

A Bienne i leventinesi sono riusciti a imporsi dopo i rigori nonostante una sfida all'insegna della sofferenza. Il Lugano invece è caduto malamente in casa sotto i colpi del Rappi.

Dopo le sconfitte del weekend, l'Ambrì è tornato al successo e lo ha fatto, come spesso in stagione, al termine di una partita di grande sofferenza. A Bienne in biancoblù si sono imposti per 5-4 ai rigori grazie alle trasformazioni di Buergler, Dauphin e Spacek.

Costretti a inseguire dopo il punto di Kessler, l'HCAP ha ribaltato la sfida nel periodo centrale, l'unico giocato alla pari, con Lilja, Buergler e Kostner, ai quali ha replicato solo Haas.

I leventinesi avrebbero sfiorato la posta piena se al gol di Virtanen dopo il pari di Grossmann non avesse risposto Haas a 16" dalla terza sirena.

Lugano malmenato dal Rappi

Spento, arruffone e mai capace di entrare nel match, il Lugano è stato battuto con un umiliante 6-1 alla Cornèr Arena dal Rapperswil. Per i bianconeri è la sesta sconfitta in nove partite.

Con soli cinque stranieri in pista (coach Gianinazzi ha schierato Arcobello al posto dell'infortunato Granlund, ma ha preferito Schlegel a Koskinen tra i pali), il Lugano è naufragato già nel primo tempo, chiuso sotto 3-0.

Nonostante la sostituzione del portiere dopo il primo tempo, la musica non è cambiata. I bianconeri hanno infatti incassato altre tre reti prima del gol della bandiera di Fazzini.