Lär nog bli ett rätt kännbart straff för Ambri-Piottas Tobias Fohrler. Smällen var från i onsdags och utreds av den schweiziska ligan nu.pic.twitter.com/yZc0K7YAye — Sanny Lindström (@Sannylindstrom) February 23, 2024

Mercoledì sera, durante la partita di campionato tra Ambrì e Ajoie, il giudice di linea Sandro Gurtner è stato colpito al volto da un pugno. Tobias Fohrler è stato immediatamente punito per l'incidente. Ma il caso non sembra ancora essere completamente risolto.

Hai fretta? blue News riassume per te Il difensore dell'Ambrì Piotta Tobias Fohrler è accusato di aver colpito con un pugno il giudice di linea Sandro Gurtner.

Fohrler non è d'accordo e sostiene che il colpevole sia stato l'avversario Eric Gélinas.

In seguito all'incidente, Fohrler ha ricevuto una sospensione provvisoria di due partite e nei suoi confronti è stata avviata una procedura ordinaria. Mostra di più

Una scena controversa capitata durante la partita di hockey su ghiaccio tra Ambrì Piotta e Ajoie sta attualmente sollevando molte polemiche. Al centro dell'attenzione c'è il difensore dei leventinesi Tobias Fohrler.

Al 38' dell'intenso duello, si è verificata una rissa durante la quale un linesman è stato colpito da un pugno volante. Fohrler è stato immediatamente spedito negli spogliatoi per aver aggredito un ufficiale. Le prime riprese video lo hanno mostrato come chiaro colpevole.

Gélinas ride dell'incidente

Ma Fohrler nega la sua colpevolezza. Il tedesco, con licenza svizzera, ammette che le riprese suggeriscono che sia stato lui a colpire Gurtner, ma afferma che non è stato il suo guanto, ma quello del suo avversario, Eric Gélinas, a causare il colpo.

«Gélinas mi aveva afferrato per il collo e mi teneva per la maglia. Gli arbitri di linea sono intervenuti e io l'ho lasciato, ma lui non ha fatto lo stesso con me». Il giocatore biancoblù ha chiesto all'avversario di lasciarlo andare, ma poi è avvenuto il fatto grave: «Io ho colpito l'arto di Gélinas dall'alto».

Gélinas, nel video, si distingue soprattutto per il suo ghigno beffardo, che è diventato virale sui social media. In sua difesa ha voluto spiegare: «Non sono orgoglioso di questa sequenza o del fatto che il mio sorriso sia diventato virale il giorno dopo. Ho semplicemente realizzato le implicazioni di ciò che era appena accaduto e questo ha scatenato in me una reazione emotiva».

Il caso è nelle mani del giudice unico

Finora l'azione ha avuto conseguenze solo per il giocatore dell'Ambrì. È stato sospeso provvisoriamente per due partite e contro di lui è stato avviato un procedimento ordinario. Il giocatore dell'Ajoie continua a ritenersi innocente. Secondo lui, è stato un guanto blu, non uno nero, a infliggere il colpo all'arbitro. Fine della discussione.

La questione su quale guanto abbia effettivamente colpito l'arbitro rimane irrisolta e ora dovrà essere chiarita dal giudice singolo. Ulteriori riprese video potrebbero essere utili in questo senso.

Fohrler si definisce un giocatore che gioca sì duro, ma in maniera corretta. «Non sono una testa calda che perde il controllo», ha sottolineato il difensore della nazionale tedesca, enfatizzando che non è nei suoi valori attaccare un arbitro o un giudice di linea.