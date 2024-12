Straubing Tigers-Team Canada sarà la prima semifinale alla Coppa Spengler Keystone

L'avventura e la caccia al trofeo della Coppa Spengler degli Straubing Tigers non è finita dopo la scoppola con il Team Canada di sabato sera.

SwissTXT Swisstxt

La squadra tedesca si è infatti offerta la rivincita con i canadesi (in semifinale) grazie alla vittoria per 4-2 ai 1/4 sui cechi del Pardubice. In una sfida intensa e vibrante, i bavaresi sono passati in vantaggio nella prima frazione facendosi però recuperare e ribaltare a cavallo della prima pausa.

La rete del pareggio annullata a Scott a inizio 3o tempo ha caricato i Tigers e Samuelsson autore del game-winning goal al 56’22».