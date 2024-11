Schlegel freshfocus

Il Lugano non ha saputo riallacciarsi alla vittoria esterna di martedì a Berna uscendo sconfitto per 3-1 dalla sfida casalinga con il Ginevra. L'Ambrì invece, come martedì a Zugo, ha dovuto accontentarsi di un punto nella trasferta di Bienne.

I romandi si sono fatti preferire nei minuti iniziali, colpendo anche un'asta con Miranda, e hanno trovato meritatamente il vantaggio grazie all'ex di turno Granlund in 5c4.

La doccia fredda del raddoppio di Manninen all'inizio del 2o periodo ha dato la scossa ai padroni di casa, che hanno alzato il proprio livello di gioco dimezzando lo scarto con Carr al 32'.

Diverse occasioni sprecate e il punto di Chanton al 51' hanno però sancito il ko.

Un altro ko all'overtime per l'Ambrì

I leventinesi sono stati messi ko per 2-1 all'overtime da una rete dell'ex Hofer.

In pista con Senn in porta e con i rientranti Pestoni e Maillet, i biancoblù hanno approcciato al meglio il confronto ma sono passati a condurre solo al 18' grazie al gol in powerplay di Buergler.

I Seelaender hanno rimesso le cose a posto verso metà partita sfruttando a loro volta l'uomo in più. Poi nonostante le diverse occasioni da ambo le parti non si è più segnato nei 60'.

