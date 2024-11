NHL Reuters

I Jets di Nino Niederreiter hanno perso la seconda partita consecutiva, la terza in totale.

Dopo la sconfitta di giovedì scorso per 4-1 a Tampa, sempre in Florida questa notte sono stati affondati per 5-0 dai Panthers. I Devils di Nico Hischier, Timo Meier e Jonas Siegenthaler, invece, hanno perso 4-0 con i Tampa Bay Lightning di Janis Moser.

Nell'altro derby di serata i Vancouver Canucks di Pius Suter (un assist) hanno spazzato via Philipp Kurashev e i suoi Blackhawcks con un chiaro 4-1. Stesso risultato anche per Kevin Fiala nel match casalingo con i Red Wings.

