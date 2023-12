Nuovo volto KEY

Il Lugano ha ingaggiato da subito un nuovo attaccante straniero.

Lunedì sera a «That’s Hockey» Hnat Domenichelli aveva confermato l’interesse nei suoi confronti, ora è già arrivata l’ufficialità: lo straniero che rinforzerà il Lugano sino al termine della stagione è John Quenneville.

L’attaccante canadese non è un volto sconosciuto alle nostre latitudini, avendo giostrato nello Zurigo nel campionato 2021-22, terminato con un bottino di 20 gol e 18 assist in 48 sfide.

Nella scorsa annata, l’ultima in cui è sceso in pista, il 27enne si è diviso tra Leksands in SHL (12 punti in 12 partite) e Belleville Senators in AHL (15 punti in 15 partite).

Swisstxt