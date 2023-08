Sven Baertschi KEY

Sven Bärtschi ha deciso di porre fine alla sua carriera a soli 30 anni per motivi di salute.

L'attaccante svizzero è stato tra i primi a compiere il salto in NHL, dove ha collezionato 294 partite (138 punti) con le maglie dei Calgary Flames, Vancouver Canucks e Vegas Golden Knights.

«Dopo mesi di allenamento mi sono reso conto che il mio corpo non riesce più a dare ciò che sarebbe necessario, e non posso accettare di giocare a meno del cento per cento», ha detto il bernese.

Il suo contratto in essere con gli Orsi, valido fino al 2025, è dunque stato rescisso di comune accordo.

Swisstxt