Sällsynt situation som inte resulterade i något förutom en skadad domare. Vad tänker vi om den? @domarfraga pic.twitter.com/Azj9u7CyY2 — Pontus Ronell (@Flaksvenne) November 19, 2023

Durante una partita di hockey in Svezia, uno spintone di un giocatore all'arbitro gli ha causato la rottura di un braccio. Al termine dell'incontro il giocatore si è difeso in maniera confusa, mentre per il suo allenatore la questione sembra chiara.

Hai fretta? blue News riassume per te In una partita di hockey della terza lega svedese un giocatore ha spinto l'arbitro con violenza contro le balaustre.

Il direttore di gara ha dovuto essere trasportato all'ospedale, dove gli è stata diagnosticata la rottura di un braccio.

Il giocatore ha fornito spiegazioni contrastanti; dall'aver scambiato l'arbitro per un avversario, alla regolazione dei conti.

La lega non si è ancora pronunciata in merito. Mostra di più

Nella partita di domenica tra l'HC Vita Hästen e il Motalazu, due formazioni di terza lega svedese si è verificata una scena preoccupante: nel corso di una fase di gioco, il giocatore del Vita, Casper Gilberg, ha spinto con forza l'arbitro nel proprio terzo, mandandolo a sbattere violentemente contro le balaustre.

Dopo l'incidente l'arbitro è stato portato in ospedale, dove gli è stata diagnosticata la rottura di un braccio.

Scambio di persona?

Al termine della partita, Gilberg si è difeso affermando che il contatto non è stato intenzionale, e ha dichiarato, a verbale, di aver scambiato l'arbitro per un giocatore avversario.

Regolamento di conti?

Tuttavia, un'altra dichiarazione del giocatore fa sembrare meno plausibile la sua versione dei fatti messa a verbale. Si è lamentato con i media del fatto che «l'arbitro è stato d'intralcio per tutta la partita» e che a un certo punto si è dovuto arrivare a questo.

Per l'allenatore non vi sono dubbi

L'allenatore del Vita Hästen invece, ha avuto parole chiare, senza ripensamenti nei confronti del comportamento del suo giocatore: «Parleremo con il giocatore e gli chiederemo la sua versione dei fatti. Ma io vedo quello che vedono tutti gli altri e non è una bella cosa».

Al momento dello scritto nei confronti di Gilberg la lega svedese non ha ancora preso nessun provvedimento... che difficilmente si potrà evitare.