Segna a porta vuota con il portiere in pista: «Una delle cose più bizzarre mai viste»

The Lightning thought the play was dead but the Habs kept playing and scored on an empty net 😳😭 pic.twitter.com/fSA7jjp1bY — Gino Hard (@GinoHard_) January 1, 2024

I Tampa Bay hanno battuto i Canadiens dopo essere stati sotto per 0:2. La rimonta non è stata la cosa più bizzarra accaduta in campo il primo giorno dell'anno a Tampa.

Hai fretta? blue News riassume per te I Tampa Bay hanno battuto i Canadiens nella prima sfida del 2024.

Bizzarro il secondo gol dei Canadiens, segnando a porta vuota, mentre il portiere di Tampa era sul ghiaccio. Mostra di più

«Rigore è quando arbitro fischia», aveva detto una volta l'iconico, oggi scomparso, allenatore di calcio Vujadin Boskov. Ma andiamo con ordine.

Lunedì sera i Tampa Bay Lightning hanno battuto i Montréal Canadiens per 4:3, ma il fatto che la squadra di casa abbia trasformato un deficit di 0:2 in un vantaggio di 4:2 non è stata la cosa più bizzarra della serata.

Lo è stato invece il secondo gol dei Canadiens, quando Jonathan Kovacevic ha segnato nella porta vuota, anche se il portiere dei Lightning Jonas Johansson era sul ghiaccio.

Ecco cosa è successo

Sam Montembeault, portiere dei Canadiens, ha trattenuto il disco per un tempo ragionevolmente lungo, ma, contro il giudizio di molti, gli arbitri non hanno fischiato, permettendogli di rimetterlo in gioco.

I giocatori di entrambe le squadre, intanto, anche ingannati da suoni emessi dalle tribune, hanno pensato che il gioco fosse stato interrotto dai direttori di gara, si sono diretti verso le proprie panchine per il cambio, mentre Johansson - come succede in queste occasioni - si è concesso un po' di esercizio, fuori porta.

Il rumore «era così forte nello stadio che non riuscivo a sentire se c'era stato o meno un fischio degli arbitri», ha detto l'autore del gol.

Tuttavia, era abbastanza sicuro che i direttori di gara non fossero intervenuti. Così si è detto: «Vai, tira, prendili di sorpresa!». E ha sparato il disco nella rete vuota dalla lunga distanza.

L'allenatore di Tampa Jon Cooper l'ha definita «una delle cose più bizzarre che abbia mai visto in NHL».

Gioco si ferma «quando arbitro fischia»

Citando di nuovo il leggendario Boskov, e ricordando una delle prime regole che si imparano in sport come l'hockey e il calcio, il gioco continua finché «l'arbitro non fischia».

I giocatori dei Tampa Bay Lightning se ne sono dimenticati per un momento regalando uno dei primi sorrisi dell'anno.

«Pensavo che l'arbitro avesse fischiato e che la musica stesse suonando», ha detto il portiere Johansson a proposito della sua uscita.

Comunque «alla fine abbiamo vinto»

Non tutti i mali vengono per nuocere però, in quanto sembra che lo sfortunato gol subito abbia prodotto un effetto positivo sui giocatori di Tampa.

«Ho avuto la sensazione che il gol ci abbia dato energia. Siamo rientrati in partita giocando meglio dopo la rete. E abbiamo vinto, alla fine questa è la cosa più importante».