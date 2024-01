I biancoblù festeggiano alla Gottardo Arena. freshfocus

L'ultimo derby della Regular Season è andato all'Ambrì, che si è imposto per 2-1 al supplementare grazie alla rete del proprio Top Scorer Spacek.

In un match molto ruvido e intenso è stata premiata la maggior energia messa in pista dai biancoblù, soprattutto a partire dal secondo periodo.

Il Lugano invece ha guadagnato un punto grazie a una prova solida, in cui però le stelle bianconere - Thürkauf a parte - non sono riuscite a brillare.

Si è chiuso così in parità con due vittorie per parte, di cui una dopo i tempi regolamentari, il conteggio totale delle sfide cantonali per il 2023-24.

Spacek decisivo

I due allenatori hanno confermato le indiscrezioni della vigilia: LaLeggia in attacco da una parte ed Eggenberger in sovrannumero dall'altra.

Il primo periodo è stato intenso ma pure ricco di errori, con poche occasioni fino alla rete di Thürkauf a 26 secondi dalla pausa.

Rientrato dagli spogliatoi l'Ambrì ha iniziato ad attaccare in maniera veemente e ha trovato il pareggio in Powerplay con Zwerger. Sul finire del secondo periodo poi Koskinen ha ricevuto una penalità di partita.

Senza troppi sussulti gli ultimi 20 minuti, col match deciso all'Overtime da Spacek, liberato da un perfetto assist di Lilja.

Swisstxt