Vincono i Bellinzona Snakes, battuto il Turgovia per 4-3 Ti-Press

Prima la partenza a razzo, poi la fase di stallo e infine una chiusura di forza.

Swisstxt

Si può riassumere così la 3a vittoria in Swiss League dei GDT Bellinzona Snakes, che hanno espugnato la Güttingersreuti di Weinfelden, grazie al 4-3 rifilato al Turgovia. La truppa di coach Pini ha trovato il doppio vantaggio già nel 1o tempo e una rete in avvio di 2o, ma sempre nello stesso hanno subito il rientro dei Leoni, abili a sfruttare i powerplay. A regalare la gioia ai ticinesi ci ha pensato Cavalleri nell’ultima frazione realizzando un rigore da 3 punti, per portarsi a -6 dal Coira.

Swisstxt