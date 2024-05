Ieri sera la nazionale svizzera ha perso la finale del Campionato mondiale di hockey su ghiaccio contro i padroni di casa della Repubblica Ceca per 2-0. Keystone

La presidente della Confederazione Viola Amherd si è congratulata con la nazionale svizzera di hockey su ghiaccio per essere riuscita a conquistare la medaglia d'argento ai Campionati mondiali, svoltisi nella Repubblica Ceca.

SDA

«Che torneo grandioso!», ha dichiarato la «ministra» dello sport su X dopo la partita persa ieri sera a Praga contro i padroni di casa. La squadra rossocrociata è stata battuta per 2 a 0 in una finalissima molto tesa e combattuta.

«Che prestazione incredibile. Peccato non sia bastata per vincere. Mi congratulo con la nazionale svizzera di hockey su ghiaccio per essersi aggiudicata il titolo di vice campione del mondo», ha aggiunto Amherd.

Was für ein grandioses Turnier! Was für eine unglaubliche Leistung 🎉 Leider hat es am Schluss nicht ganz zum Sieg gereicht. Ich gratuliere der🇨🇭- Eishockey-Nationalmannschaft zum Vize-Weltmeistertitel und 🇨🇿 zum Weltmeistertitel.@SwissIceHockey#SIHF #zämefürdSchwiiz #IIHF — Viola Amherd (@Violapamherd) May 26, 2024

La nazionale elvetica, guidata dall'allenatore Patrick Fischer, farà rientro in patria dalla Repubblica Ceca quest'oggi. La cerimonia di consegna delle medaglie si terrà alle 14:00 nella pista di ghiaccio di Kloten (ZH), stando a quanto comunicato dall'associazione sportiva.

ats