Vittoria

I Winnipeg Jets sono partiti a razzo.

La compagine del Manitoba ha infatti ottenuto nella notte l’11a vittoria in 12 incontri dall'inizio della stagione NHL, e ancora una volta in un match ricco di reti. Nino Niederreiter (autore di un assist) e compagni hanno travolto i Tampa Bay Lightning di Janis Moser con un rocambolesco 7-4 andando in rete con ben sette giocatori diversi. Ha festeggiato il successo anche Philipp Kurashev, che con un assist ha contribuito al 4-2 dei suoi Chicago Blackhawks sul ghiaccio degli Anaheim Ducks.

