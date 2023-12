Aniol Serrasolses cavalca il mostro di ghiaccio e acqua nelle Svalbard. Instagram

Il kayaker d'élite Aniol Serrasolses ha conquistato la cascata glaciale più alta del mondo nell'arcipelago delle Svalbard, in Norvegia.

Non è nuovo a grandi imprese seduto nel suo kayak. Ma stavolta il catalano Aniol Serrasolses ha firmato un'impresa storica, scendendo dalla cascata glaciale più alta del mondo nell'arcipelago delle Svalbard, in Norvegia.

Aniol Serrasolses e il suo team hanno intrapreso una spedizione impegnativa. Dopo aver camminato per 11 chilometri attraverso la distesa ghiacciata, trainando il proprio kayak, Serrasolses e compagni si sono calati nelle acque del fiume che porta alla cascata glaciale più alta dell'Artico.

Durante il viaggio, il team ha affrontato numerosi ostacoli, tra cui la scalata di insidiose pareti di ghiaccio, la navigazione attraverso torrenti e crepacci e la gestione degli imprevedibili fiumi di acqua bianca scolpiti nel ghiaccio artico. Obiettivo ultimo, l'imponente cascata glaciale di 20 metri.

«È difficile trovare le parole per spiegare questa sensazione. È come andare in kayak su un altro pianeta. Senza dubbio, è il percorso in kayak più unico che abbia mai fatto in vita mia», ha confessato l'avventuriero moderno a Reuters.

«Si tratta di un ambiente in costante cambiamento, un luogo totalmente imprevedibile. Sapevamo quanto fosse rischioso, ma poi ti guardi intorno e capisci perché lo fai», ha aggiunto il catalano.