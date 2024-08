Kevin Danso è giunto a un passo dalla Roma. Imago

La Roma ha deciso di non concludere l'acquisto di Kevin Danso del Lens a causa di preoccupazioni mediche, scatenando polemiche dalla squadra francese. Al suo posto, il club giallorosso ha deciso di puntare su Tiago Djalo della Juventus.

Hai fretta? blue News riassume per te Il trasferimento di Kevin Danso dal Lens alla Roma è saltato a causa di problemi fisici emersi durante i test medici, considerati pericolosi per la sua carriera a lungo termine.

La squadra francese ha criticato la decisione dei romani, esprimendo dubbi sui risultati delle visite sanitarie e confermando la fiducia nel proprio difensore.

I giallorossi hanno rapidamente trovato un sostituto, Tiago Djalo della Juventus, che dovrebbe unirsi al club in prestito con diritto di riscatto. Mostra di più

Sembrava cosa fatta, invece il trasferimento del difensore austriaco Kevin Danso dal Lens alla Roma è saltato proprio sul più bello.

Le condizioni fisiche del 25enne non sono risultate adeguate dopo i test medici effettuati nelle giornate di mercoledì e giovedì. I giallorossi hanno dunque scelto di non tesserare il giocatore a seguito di ulteriori esami, che hanno rivelato un problema significativo, potenzialmente pericoloso per la sua carriera a lungo termine.

Dal canto suo il club francese non l'ha presa bene, emettendo immediatamente un comunicato in cui esprime perplessità riguardo alla decisione presa dalla società capitolina: «Ci chiediamo quali siano le motivazioni dietro questa scelta. Parliamo di un calciatore che è stato monitorato costantemente e che nella scorsa stagione ha disputato più di 30 partite».

Il Lens ha reso pubblico la vicenda, mettendo in dubbio senza mezzi termini i risultati delle visite mediche eseguite dalla Roma: «Una lunga interpretazione di un controllo medico ha portato all'annullamento di questo trasferimento...».

«Noi manteniamo piena fiducia nel nostro difensore, che tornerà ad allenarsi con noi e seguirà un protocollo adattato prima di tornare nuovamente in campo con i nostri colori», ha poi tenuto a puntualizzare la società della regione dell'Alta Francia.

Al suo posto ecco Djalo

La Roma non ha impiegato molto tempo per trovare un sostituto del difensore austriaco. Infatti secondo i media del Bel Paese i giallorossi si sarebbero già messi d'accordo con la Juventus per ingaggiare Tiago Djalo.

Il 24enne portoghese dovrebbe accasarsi a Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Ammesso che superi la visita medica...