Il Milan supera la Lazio e vola in finale

Vittima di un ictus, è morto all'età di 88 anni il pilota Luigi Taveri.

Tre volte campione del mondo in 125cc negli anni '60, lo zurighese era considerato uno degli sportivi svizzeri più popolari della sua generazione, al pari di altri piloti quali Clay Regazzoni o Jo Siffert. La figlia Blanca ha comunicato che il padre si è spento "con la propria famiglia accanto". Già da qualche giorno lottava fra la vita e la morte. Oltre ai titoli in 125cc, in carriera Taveri ha collezionato 30 vittorie e 89 podi in 143 gran premi, oltre a tre vittorie sull'Isola di Man.