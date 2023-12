Noè Ponti è campione europeo!

Anche nella finale Ponti è stato il più veloce. Imago

Il nuotatore ticinese non ha deluso le attese.

Nella vasca rumena di Otopeni, teatro dei Campionati Europei in vasca corta, Noè Ponti si è messo al collo la sua prima medaglia d'oro continentale, con tanto di record europeo.

In una finale dei 100 metri delfino dominata dalla seconda metà di gara, il ticinese ha fermato il cronometro a 48"47, sbaragliando la concorrenza del campione mondiale di Fukuoka Maxime Grousset (secondo in 49"00) e di Jacob Peters (terzo in 49"98).

Il tempo siglato dal 22enne vale il nuovo record svizzero della distanza e il quarto tempo all-time mai registrato in vasca corta.

Bollin ottiene il bronzo

Ai Campionati Europei di Otopeni, Thierry Bollin ha ottenuto invece il bronzo nei 50 metri dorso a pari merito con Lorenzo Mora (23"10 per entrambi).

Il velocista bernese, preceduto da Mewen Tomac (22"84) e Ole Braunschweig (23"00), ha eguagliato il record svizzero nuotato martedì in semifinale.

Swisstxt