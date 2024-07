Il sindaco di Parigi Anne Hidalgo sta per entrare nelle acque della Senna a Parigi. KEYSTONE

Anne Hidalgo, sindaca di Parigi, è andata a nuotare nella Senna. Voleva dimostrare che il fiume è abbastanza pulito per le gare di nuoto in acque libere previste durante i Giochi Olimpici.

Hai fretta? blue News riassume per te Le Olimpiadi estive di Parigi inizieranno il 26 luglio e termineranno l'11 agosto.

Vi sono stati seri dubbi in merito alla qualità dell'acqua della Senna, dove si dovrebbero svolgere le gare di nuoto libero.

Il sindaco di Parigi si è così concessa una nuotata nel grande fiume che attraversa la città degli innamorati: «La Senna è meravigliosa». Mostra di più

Non lontano dal municipio, il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo e il responsabile dell'organizzazione dei Giochi di Parigi, Tony Estanguet, si sono tuffati nella Senna. I due hanno voluto così testare la qualità dell'acqua in un perfetto clima estivo.

Molti gli spettatori e i rappresentanti dei media ad aver assistito alla nuotata, alla quale ha partecipato anche il prefetto della regione dell'Île-de-France, Marc Guillaume. «La Senna è meravigliosa», ha commentato il sindaco Hidalgo. «L'acqua è molto, molto buona. Fa un po' freddo, ma non è poi così male».

Al centro è il sindaco di Parigi Anne Hidalgo a dirigersi verso la Senna, provando così che le sue acque sono pronte per le Olimpiadi. KEYSTONE

Il sito seatemperature.info.fr ci dice che in questi giorni la temeratura dell'acqua nel grosso fiume che taglia Parigi è di circa 20°C.

Per molto tempo a Parigi si è discusso se la qualità dell'acqua fosse davvero sufficiente per consentire ai nuotatori olimpici di immergersi nelle loro gare in acque libere.

Negli ultimi anni sono stati investiti 1,4 miliardi di euro negli impianti di trattamento delle acque reflue e nel sistema fognario dell'area parigina per migliorare la qualità dell'acqua. Tra le altre cose, ora si evita che le acque reflue delle toilette finiscano nel fiume in caso di forti piogge.

I responsabili della città per il trattamento delle acque hanno spiegato che la qualità dell'acqua ha comunque lasciato a lungo a desiderare negli ultimi mesi dopo le ispezioni con il tempo insolitamente umido e le basse temperature. Questo perché a temperature più elevate e a livelli d'acqua più bassi nella Senna, gli agenti patogeni vengono decomposti più rapidamente.

Con le temperature estive, la qualità dell'acqua è recentemente migliorata in modo considerevole e ci sono state solo alcuni valori, in luoghi isolati che non rientravano nei limiti.

«Non abbiamo dubbi sul fatto che saremo in grado di organizzare le gare nella data prevista», ha dichiarato qualche giorno fa Pierre Rabadan, il vicesindaco di Parigi responsabile dei Giochi Olimpici.