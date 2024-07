Novak Djokovic in occasione del primo match olimpico vinto contro l'australiano Matthew Ebden. KEYSTONE

La stella della squadra olimpica serba Novak Djokovic ha espresso la sua frustrazione per il regolamento dopo aver sconfitto facilmente il suo avversario al primo turno delle Olimpiadi.

Hai fretta? blue News riassume per te Novak Djokov ha battuto facilmente al primo turno Matthew Ebden con il risultato di 6-0, 6-1.

Il serbo, lunedì alle 13:30 circa, affronterà Rafa Nadal, in un match che sembra già leggendario.

Al termine della sfida vinta al primo turno, Nole ha espresso la sua frustrazione nei confronti del regolamento olimpico.

«Nulla di personale contro Ebden, ma perché non invitare Berrettini?»

«Non credo che sia una buona immagine per questo sport», ha detto riferendosi alla scelta di far giocare l'australiano al posto di Sinner, fermato da un problema di salute. Mostra di più

Il tennis ha dato il via ai suoi eventi sabato, un giorno dopo la cerimonia di apertura.

Novak Djokovic ha fatto un debutto in grande stile, liquidando facilmente il suo avversario Matthew Ebden con il risultato di 6-0, 6-1 in soli 53 minuti.

L'australiano, diventato specialista di doppio, non giocava una partita di singolare da oltre due anni.

La frustrazione di Nole

Il campione serbo non si però detto contento di dover affrontare un avversario così impreparato.

«Non credo che sia una buona immagine per questo sport, ad essere onesti», ha detto, lasciando trasparire la sua frustrazione «Quello che non capisco sono le regole. Non hanno molto senso per me. Se qualcuno si ritira non si chiede a un giocatore di doppio di giocare il singolare», ha continuato.

Giova ricordare che Ebden è stato scelto d'urgenza dall'ITF e dal Comitato Organizzatore Olimpico a causa dei ritiri dell'ultimo minuto, tra i quali quello del numero 1 al mondo, l'italiano Jannik Sinner.

«Berretini, un'alternativa migliore»

Tuttavia Nole ha sostenuto che c'erano alternative migliori: «C'erano molti giocatori di singolare disponibili che avrebbero potuto essere chiamati a giocare. Avrebbero potuto essere qui in mezza giornata».

«Credo che le regole debbano essere cambiate. È successo in tutte le Olimpiadi a cui ho partecipato, e questa è la mia quinta. Non capisco perché, se si ha il tempo e la maggior parte dei giocatori è in Europa, non si dia una buona immagine del tennis», ha aggiunto uno dei grandi favoriti per la conquista delle medaglia d'oro.

Ha poi citato Matteo Berrettini, che ha vinto 10 partite consecutive e due titoli ATP di recente, come una potenziale wildcard che non è stata invitata alla competizione. «Berrettini è uno di quei giocatori che avrebbero potuto tranquillamente gareggiare qui».

Nulla di personale contro Ebden

Novak Djokovic apologised to Australia’s Matthew Ebden after beating him 6-0, 6-1 in the first round at the Olympics 🎾😅



The Aussie was 6-0 and 2-0 down when he offered someone in the crowd his racket 😂



When Ebden did win a game in the second set he celebrated by lifting his… pic.twitter.com/aUVSIxQuWO — SPORTbible (@sportbible) July 27, 2024

Non è un problema personale contro Matthew Ebden, ha infine chiarito. La sua frustrazione non era rivolta all'australiano, che è presente a Parigi per gareggiare in doppio.

«Mi ha detto che erano più di due anni che non giocava una partita di singolare. Si è ritirato dal singolare. Quindi non poteva essere una bella sensazione per lui essere in campo in queste condizioni».

Tutto questo prima di scendere in campo sotto il sole di Parigi per sfidare il rivale di sempre Rafael Nadal, lunedì alle 13:30.