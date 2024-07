Charlotte Dujardin non parteciperà ai Giochi Olimpici di Parigi. Foto: Imago

La tre volte campionessa olimpica di dressage Charlotte Dujardin ha annullato la sua partecipazione ai Giochi estivi di Parigi perché è sotto inchiesta da parte della Federazione equestre internazionale FEI per sospetto di maltrattamenti di animali.

SDA SDA

Hai fretta? blue News riassume per te La tre volte campionessa olimpica di dressage Charlotte Dujardin non parteciperà ai Giochi Olimpici di Parigi.

Come ha annunciato in un comunicato, è emerso un video che «mostra un errore di valutazione durante una sessione di allenamento».

A causa del comprensibile avvio dell'indagine della FEI, l'inglese ha deciso di ritirarsi da tutte le competizioni fino al completamento dell'inchiesta. Mostra di più

A pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi, è scoppiato uno scandalo in seno all'equitazione britannica: Charlotte Dujardin, famosa atleta della squadra olimpica, si è ritirata dalle competizioni perché è sotto indagine da parte della Federazione Internazionale per un video di qualche anno fa che la ritrae fare un «errore di valutazione» durante un allenamento. La donna è indagata per sospetti di maltrattamenti a cavalli.

«È emerso un video di quattro anni fa che mostra un mio errore di valutazione durante una sessione di allenamento», ha dichiarato Dujardin in un comunicato stampa martedì, senza approfondire l'accaduto, aggiungendo: «Quello che è successo non riflette il modo in cui alleno i miei cavalli o i miei studenti, ma non ci sono scuse. Mi vergogno profondamente e avrei dovuto dare un esempio migliore in quel momento».

Il video incriminato

A causa del comprensibile avvio dell'indagine della FEI, Dujardin ha deciso di ritirarsi da tutte le competizioni, compresi i Giochi Olimpici, fino al completamento degli accertamenti.

La britannica ha aggiunto di essere «sinceramente» pentita delle sue azioni e di essere «devastata» per aver deluso la squadra, i fan e gli sponsor.

Dujardin è l'atleta britannica di maggior successo alle Olimpiadi con sei medaglie, tra cui i titoli individuali nel 2012 e nel 2016, insieme alla ciclista Laura Kenny.

SDA