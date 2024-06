Lobalu Reuters

Dominic Lobalu ha conquistato il quarto oro per la Svizzera agli Europei di Roma!

Il 25enne ha vinto i 10'000 grazie a una splendida progressione nell’ultimo giro, in cui ha sorpassato i rivali per tagliare il traguardo in 28'00"32, precedendo il francese Yann Schrub e lo spagnolo Thierry Ndikumwenayo. Per Lobalu si tratta della seconda medaglia nella rassegna dopo il bronzo nei 5'000m. Tredicesimo l’altro rossocrociato in gara Jonas Raess. Nel lungo Annik Kaelin ha chiuso in sesta posizione con un salto di 6,82m. Il titolo europeo è andato alla tedesca Maliaika Mihabo (7,22m).

