Il tanto acclamato match tra la leggenda dei pesi massimi Mike Tyson e lo youtuber Jake Paul si è risolto con una chiara vittoria ai punti del 27enne.

Di fronte alle oltre 72mila persone accorse nello stadio dei Dallas Cowboys Paul si è imposto con decisione unanime dei tre giudici (80-72, 79-73, 79-73).

Dopo un buon avvio, Iron Mike, 58enne e fermo a livello professionistico da vent’anni, non ha potuto che inchinarsi al rivale al termine delle 8 riprese.

Tyson ha iniziato l'incontro in modo aggressivo e ha sferrato più pugni del suo avversario nei primi due round. Nel terzo round, però, Paul è andato a segno più volte, e ha fatto pure inciampare Iron Mike. In seguito, il più giovane dei due pugili è stato chiaramente il più agile e ha avuto il controllo dell'azione. Tyson si è difeso bene, ma non ha tentato più alcun attacco.

Il 58enne - fermo a livello professionistico da vent’anni - non ha potuto che inchinarsi al rivale al termine delle otto riprese. Anche se il vero gesto dell'inchino, alla fine, lo ha compiuto proprio Paul: «Tyson è una leggenda, è stato un onore. Non sarei qui oggi senza di lui».

Questo successo - in quanto riconosciuto come match ufficiale - porta lo storico della carriera professionale del 27enne a 11 vittorie - di cui sette KO - e una sola sconfitta. Prima di lui, solo cinque altri combattenti erano riusciti a sconfiggere un membro della Hall of Fame.

