Incredulo Keystone

Il nuotatore ticinese si conferma in grande forma.

Swisstxt

E il terzo giorno arrivò il risultato più grande. Dopo il record europeo nei 100m delfino, quello svizzero nei 200m misti, ecco che Noè Ponti ha messo la firma sul suo primo record del mondo.

A Shanghai, dove è in corso la tappa di Coppa del Mondo in vasca corta, il 23enne ticinese ha chiuso le batterie dei 50m delfino in 21"67, battendo di ben 8 centesimi il precedente primato, fatto registrare dal brasiliano Nicholas Santos nel 2018.

Ponti tornerà in vasca dopo le 13h00, ora svizzera, per disputare l'ultima finale della tappa cinese, che lo vede come grande favorito.

Swisstxt