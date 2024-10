Non molla KEY

Quella di domenica scorsa a Mont-Sainte-Anne non è stata l’ultima gara in Coppa del Mondo di Nino Schurter.

Il grigionese, dieci volte campione mondiale e una volta olimpico, intende prolungare la sua carriera.

«Correre un’altra rassegna iridata in casa a Crans-Montana e partecipare la settimana seguente alla tappa di Coppa del Mondo di Lenzerheide è il mio obiettivo. Da quando è uscito il calendario del 2025 per me era chiaro che avrei continuato per un altro anno», ha spiegato ai microfoni di SRF.

«Ci sono ancora importanti eventi a cui mi piacerebbe partecipare», ha detto.

