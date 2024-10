Fribourg Massagno KEY

La Supercoppa torna nelle mani dell'Olympic, al suo quinto trionfo nella competizione.

Swisstxt

La Spinelli non è infatti riuscita a ripetersi dopo il successo di un anno fa, cedendo nettamente ai friborghesi per 98-70.

Alla St.Léonard gli uomini di Cabibbo hanno tenuto il passo dei burgundi fino a metà partita, trovandosi pure in vantaggio nel corso del 2o quarto, ma nel terzo sono crollati sotto i colpi di Kovacs e compagni (28-12 il parziale).

In campo femminile il Nyon ha messo fine al dominio dell'Elfic imponendosi per 71-68 per festeggiare il suo primo titolo nell'élite da 40 anni.

Swisstxt