«Alcaraz-Sinner come Federer-Nadal?», ecco cosa ne pensa il giovane spagnolo

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Keystone

Le due stelle nascenti del tennis mondiale Carlos Alcaraz e Jannik Sinner accendono la loro rivalità sulle orme di Nadal e Federer. Mentre il mondo del tennis era in trepidante attesa di una possibile finale epica in Florida, lo spagnolo è uscito di scena in semifinale.

fon fon

Entrambi qualificati le semifinali del Master 1000 di Miami, Carlitos Alcaraz e Jannik Sinner non giocheranno la tanto attesa finale, in quanto lo spagnolo è stato battuto in semifinale dal bulgaro Dimitrov. L'appuntamento è solo rimandato.

Fra media e tifosi, ormai, i paragoni fra Alcaraz e Sinner e i migliori tennisti degli ultimi 20 anni si sprecano. Questa volta però a dire cosa ne pensa è stato uno dei diretti interessati.

Intervistato da «Eurosport», il fresco vincitore di Indian Wells ha parlato della sua giovane rivalità con l'italiano, confrontandola con quella leggendaria fra Rafael Nadal e Roger Federer.

Alcaraz e Sinner suono i nuovi Nadal e Federer? Keystone

«Rafa e Roger? Loro hanno avuto una rivalità molto bella e impegnativa allo stesso tempo. Quello che ho imparato da loro è che non puoi mai rimanere indietro, arrenderti o accontentarti».

«Devi sempre migliorare, devi sempre alzare il tuo livello», ha analizzato il 20enne, già capace di aggiudicarsi 17 titoli ATP nella sua giovane carriera.

Gli insegnamenti di Nadal e Federer

«Non importa se pensi di essere al massimo, di non poter dare di più, puoi sempre dare un po' di più - ha proseguito il ragazzo di El Palmar - questo è ciò che hanno dimostrato Nadal e Federer nei molti anni passati lassù in vetta».

«Ogni volta che uno perdeva contro l'altro, cercava di migliorare per vincere la volta successiva. E lo hanno fatto per molto tempo, il che è qualcosa di incredibile e degno di ammirazione».

«Sarebbe bello...»

«Spero di poter avere una rivalità come quella che hanno avuto loro. In questo momento, per come la vedono le persone, potrebbe essere con Jannik. Speriamo che sia io che Jannik abbiamo un futuro lungo e bello davanti a noi. In questo modo spero di poter dare il massimo e continuare a crescere grazie a lui», ha infine concluso lo spagnolo, che non ha nascosto i propri obiettivi.

Dopo aver trionfato la scorsa settimana in California, Carliltos ha così dovuto rinunciare a conquistare il suo primo «Sunshine Double (l'accoppiata Indian Wells-Miami ndr.)» della carriera.

Jannik Sinner, invece, sarà di scena questa sera alle ore 20:00 (ora svizzera) contro il russo Daniil Medvedev .

L'italiano, vincendo il titolo a Miami, potrebbe mettere in seria discussione il secondo posto mondiale di Alcaraz, mentre saldamente sul trono, siede ancora Novak Djokovic.