Cosa fa e come vive oggi Roger Federer? Dove si allenano i suoi gemelli?

Roger Federer abbraccia il figlio Leo, mentre Lenny attende il suo turno. L'immagine è stata scattata a Wimbledon, nel 2018. KEYSTONE

In un'intervista, Roger Federer ha parlato della sua vita dopo il tennis. Il 20 volte vincitore di un torneo del Grande Slam rivela come si tiene in forma e dove i suoi figli imparano a giocare a tennis.

Hai fretta? blue News riassume per te In un'intervista rilasciata al Wall Street Journal, Roger Federer ha svelato alcuni particolari sulla sua vita dopo il tennis.

Tra le altre cose, l'ex giocatore nato a Basilea, ha rivelato che i suoi figli amano giocare a tennis.

Ha anche rivelato dove si allenano e come li sta consigliando.

Lui ha cambiato molto le sue abitudini e ora trascorre molto tempo in palestra e sta affrontando una nuova sfida, oltre che una dieta diversa. Mostra di più

Roger Federer ha rilasciato un'intervista al Wall Street Journal (WSJ) sulla sua vita da pensionato del tennis. Ha parlato anche dei suoi figli, che già praticano diligentemente il tennis: «Tutti e quattro i bambini lo amano», rivela, e aggiunge: «Alle ragazze non piaceva all'inizio, ma più migliorano e più si divertono».

Le gemelle Charlene e Myla, oggi 14enni, hanno frequentato l'accademia di tennis di John McEnroe, a East Hampton, nello Stato di New York.

Meno lontani, ma in un'accademia non meno rinomata, si sono allenati i gemelli Leo e Lenny, di nove anni: «I ragazzi hanno trascorso qualche giorno a Maiorca al Nadal Camp», ha raccontato il Maestro.

I Federer al completo sul circuito di Formula 1 di Miami. Da sinistra:Leo, Mirka, Myla, Charlene, Lenny e papà Roger (2023) IMAGO/Motorsport Images

Nel 2016 il basilese era stato l'ospite d'onore all'inaugurazione dell'accademia di Rafael Nadal.

All'epoca, il suo commento suonava come uno scherzo: «Ora so dove manderò i miei figli quando vorranno imparare a giocare a tennis». Sette anni dopo, il momento è effettivamente arrivato.

I suoi quattro figli imparano sì a giocare a tennis in accademia, ma a volte prendono lezioni anche da papà.

«Quando ho tempo, e cerco di trovarlo, vado in campo con loro e cerco di insegnargli qualcosa», ha detto colui che si è ritirato dal tennis professionistico nell'autunno del 2022.

In campo, i suoi figli lo percepiscono meno come ex campione e più semplicemente come un padre. «È una dinamica interessante».

Eccezion fatta per i figli, non trascorre quasi più del tempo sui campi da tennis. «Come ex giocatore, è molto noioso prenotare un campo e trovare qualcuno che giochi con te, quindi non lo fai».

Per tenersi in forma, tuttavia, ora va in palestra più spesso, ma a causa del ginocchio ancora danneggiato, l'allenamento di resistenza deve essere accorciato.

Oggi solleva soprattutto pesi, oltre a fare esercizi di stabilizzazione. Ha anche cercato una nuova sfida: «Voglio provare a fare 300 flessioni al giorno, per un mese».

Federer ha anche ammesso di aver cambiato un po' la sua dieta. «Quando ci si allena meno, bisogna stare attenti a non mangiare troppo. Per questo motivo salto la colazione».