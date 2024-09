Cosa succede a Andy Murray? Ha perso 6 chili in sole 5 settimane

Andy Murray firm autografi al termine del torneo BMW PGA di Golf IMAGO/Shutterstock

L'ex campione di Wimbledon ha perso quasi sei chili da quando ha chiuso la sua carriera tennistica dopo le Olimpiadi di Parigi del mese scorso.

Andy Murray ha perso quasi 6 chili da quando ha appeso definitivamente la racchetta al chiodo alle Olimpiadi di Parigi. Questo solo il mese scorso.

E da allora, l'ex campione di tennis ammette di non aver più messo piede in palestra, nonostante avesse promesso alla moglie Kim che l'avrebbe fatto.

Lo scozzese, impegnato in un torneo di golf, ha sfoggiato una figura smagrita. Al «Mirror» ha rivelato che ha intenzione di lanciarsi in una nuova routine in palestra, ciò che finora non ha fatto.

«Non sono andato in palestra per cinque settimane. Ma avevo detto a mia moglie: "Senti, quando smetterò, farò in modo di rimanere in forma"».

«E lei mi ha detto: "Oh, se hai solo intenzione di andare a giocare a golf, non credo funzionerà". E io: "No, no, andrò in palestra, mi assicurerò di rimanere in forma".

In effetti, nell'immediato dopo il suo ritiro a Parigi è «andato in palestra tre volte, poi sono andato in Scozia per un paio di giorni di vacanza e non sono più tornato».

«Mangio meno e bevo solo acqua e caffè»

Non è mai stato così tanto lontano dalla palestra da quando era bambino, lo ammette. «Non so se sia colpa dell'appetito, se non sto mangiando a sufficienza, ma ovviamente abbiamo un sacco di bevande sportive che contengono molte calorie, e ora bevo solo acqua e caffè».

Si tratterebbe dunque di una perdita di calorie e di muscoli. «Ho perso circa 6 chili. È molto. Mi aspettavo il contrario».

Andy Murray a circa due mesi dal suo ritiro dal tennis KEYSTONE

Dal suo ritiro, come temeva la moglie, si è dato al golf. «Non ho giocato molto nei fine settimana, ma durante la settimana, probabilmente anche per tre ore».

Per ciò che riguarda il gioco del golf dice di avere delle aspettative basse, per il momento. «Non mi aspetto di giocare molto bene. Ma posso immaginare che se giochi molto e ti alleni molto, le cose cambiano».

Non ci sono dubbi che si tratta di un cambio di abitudini repentino per uno sportivo che trascorreva ore al giorno in palestra.