Il recordman del tennis rivela com'era davvero Federer dietro le quinte

Rohan Bopanna e Roger Federer. Imago

Rohan Bopanna ha elogiato l'impatto di Roger Federer sul tennis e ha descritto l'icona rossocrociata di questo sport come una persona sempre umile e piacevole con cui stare.

Hai fretta? blue News riassume per te Rohan Bopanna, a 43 anni, ha fatto la storia del tennis diventando l'uomo più anziano a vincere un titolo del Grande Slam in doppio.

Dopo il suo storico trionfo, il tennista indiano ha reso omaggio a Roger Federer nel podcast «The Other Side with Dilip», elogiando il suo impatto nello sport sia dentro che fuori dal campo.

Fra le altre cose, Bopanna ha ricordato di aver giocato a cricket con lo svizzero durante un torneo di Wimbledon. Mostra di più

Il tennista Rohan Bopanna, che compirà 44 anni il prossimo mese, appartiene alla stessa generazione di Roger Federer, che ha 43 anni. L'indiano, però, gioca ancora a livello professionistico. Nell'ultimo Australian Open ha infatti scritto una nuova pagina del tennis, vincendo alla sua «veneranda» età il titolo di doppio maschile insieme al compagno Matthew Ebden.

«Federer capiva tutti...»

Con i suoi 43 anni, Bopanna è quindi l'uomo più anziano ad aver vinto un titolo del Grande Slam in doppio ed è anche il numero 1 del mondo più anziano nella storia del tennis. Dopo la sua storica vittoria al torneo giocato nella terra dei canguri, è stato ospite nel podcast «The Other Side with Dilip», dove ha reso omaggio a nientepopodimeno che Roger Federer.

«È incredibile il modo in cui ha cambiato questo sport, non solo in campo, ma anche fuori. Era una persona che comunicava con tutti i giocatori e li capiva. Nonostante fosse un grande campione, ovunque incontrasse altri giocatori era sempre eccezionale», ha rivelato Bopanna.

Le partite di cricket

Il veterano ha ricordato di come a Wimbledon, al «All England Club», durante i tempi morti del torneo aveva giocato a cricket insieme al basilese. King Roger era infatti sempre più che disponibile a interagire con gli altri tennisti.

«Ci sono stati molti momenti in cui eravamo a Wimbledon negli spogliatoi, Roger e io giocavamo a cricket. Penso che sia capitato almeno tre volte, ci siamo trovati allo stesso tempo nell'area in cui si faceva il riscaldamento, visto che giocavamo a orari simili, e ci siamo divertiti».

Negli ultimi due decenni Bopanna si è dimostrato uno dei migliori giocatori di doppio al mondo, ottenendo il successo più prestigioso a 43 anni. Dopo aver riscritto la storia, il tennista di Bangalore ha detto senza mezzi termini di sperare che la sua azione possa ispirare anche gli altri a non smettere mai di credere: nel tennis, ma non solo.