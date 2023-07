Carlos Alcaraz ha parlare il mondo del tennis e non solo... Keystone

Il giovane Carlitos Alcaraz è celebrato dal mondo del tennis, e molti vedono in lui una combinazione di Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic.

Hai fretta? blue News riassume per te Carlos Alcaraz ha vinto il torneo di Wimbledon sconfiggendo Novak Djokovic in finale.

Grazie alla vittoria nel torneo londinese Alcaraz è salito a quota due nei titoli del Grande Slam. Il suo primo trionfo l'aveva festeggiato lo scorso anno agli US Open.

Gli esperti riconoscono nel gioco dello spagnolo delle caratteristiche dei «Big Three»: ovvero Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Mostra di più

«Lo considero un po' come un miracolo, perché è molto raro trovare giocatori del calibro di Carlos, che tra l'altro sta emergendo proprio in questo periodo in cui Rafa si sta avviando verso la conclusione della propria carriera», così l'ex tennista spagnolo Feliciano Lopez ha commentato ai microfoni di «Sky» il prorompente arrivo nel circuito di Carlos Alcaraz.

Feliciano Lopez Keystone Professionista dal 1997 al 2023, ha vinto 7 titoli ATP ed ha raggiunto 4 volte i quarti di finale di un torneo del Grande Slam. Il mancino ha raggiunto la sua migliore posizione nel ranking ATP nel 2015, quando è arrivato a un passo dalla Top 10, al 12esimo rango.

«Penso che sia molto maturo per la sua età - ha proseguito il connazionale del nuovo astro nascente del tennis mondiale fresco vincitore di Wimbledon - e la prova è quanto si sia mostrato coraggioso nei momenti chiave della finale. Ha giocato con la convinzione di potersi imporre».

«Come ha detto anche Novak nella conferenza stampa post partita, penso che di Carlos, oltre alle sue abilità tennistiche ciò che impressiona maggiormente è la sua forza mentale, soprattutto tenendo conto che è ancora un ragazzo. Ha solo 20 anni, ma sta portando molta pressione a tutti da quando ha iniziato a giocare da professionista», ha spiegato il 41enne.

Djokovic: «Non ho mai affrontato un giocatore come lui»

«Credo che negli ultimi 12 mesi si sia parlato del suo gioco composto da alcuni elementi di Roger, Rafa e miei. Sono d'accordo. Penso che abbia praticamente il meglio di tutti e tre i "mondi"», aveva infatti commentato lo stesso Novak Djokovic dopo la sconfitta in finale.

Nole ha fatto un esempio pratico: «Ha la resilienza mentale e una maturità davvero impressionante per un ragazzo di 20 anni. Ha questa mentalità tipica spagnola da toro, fatta di competitività, spirito combattivo e una difesa incredibile che abbiamo visto negli anni con Rafa».

«Non ho mai giocato contro un giocatore come lui, onestamente. Roger e Rafa hanno avuto i loro punti di forza e di debolezza, ovvi. Carlos è un giocatore molto completo, ha straordinarie capacità di adattamento che, penso, sono la chiave per la longevità e per una carriera di successo su tutte le superfici», così si è infine espresso Djokovic, riservando al suo avversario solamente delle belle parole.

Lopez: «Le somiglianze con Roger nell'anticipazione e in molte altre cose...»

«Sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Novak Djokovic dopo la finale - ha voluto sottolineare Feliciano Lopez - è vero che Carlos ha le abilità di ciascuno di loro. Ha la forza mentale di Rafa, la condizione fisica di Rafa e Nole, le somiglianze con Roger nell'anticipazione e in molte altre cose».

«È una dichiarazione molto forte affermare che Carlitos ha un po' tutte le abilità dei "Big Three", ma come detto sono d'accordo. Naturalmente però, per vedere dove saprà arrivare, dobbiamo aspettare. Solo il tempo dirà quanti tornei del Grande Slam e titoli sarà in grado di vincere».

«Penso che sia una vera benedizione per il tennis avere qualcuno come lui. Il suo stile di gioco è molto diverso dalla maggior parte degli altri giocatori. Si tratta di una cosa che dobbiamo goderci. Finché lui giocherà, potremmo sederci e semplicemente goderci il modo in cui gioca», ha infine concluso l'ex tennista spagnolo che ha messo termine alla propria carriera lo scorso mese di giugno dopo ben 26 anni di professionismo.