Carlos Alcaraz KEYSTONE

Al termine di un'incredibile finale di 4h42', Carlos Alcaraz (1) ha sconfitto Novak Djokovic (2) per 1-6 7-6 (8/6) 6-1 3-6 6-4, negandogli la possibilità di eguagliare gli 8 trionfi di Roger Federer.

In uno scontro generazionale tra il re del tennis maschile e la giovane stella spagnola intenzionata a prenderne il trono, Carlos Alcaraz ha sconfitto Novak Djokovic in un'emozionante partita durata cinque set per 6-1, 6-7 (7-9), 6-1, 3-6, 6-4, vincendo il suo primo titolo di Wimbledon e il suo secondo Major in assoluto.

La vittoria di Alcaraz all'All England Club ha negato a Djokovic il 24° titolo del Grande Slam in carriera, il terzo nel 2023.

Dopo che Djokovic ha vinto il primo set per 6-1, il secondo è stato caratterizzato da colpi di scena, come ci si aspetta da questa rivalità emergente. Djokovic è andato inizialmente sotto per 2-0 prima di recuperare, e il set è rimasto in gioco fino al tie-break. Alcaraz ha prevalso 9-7 nel tie-break pareggiando il computo dei set vinti.

Questo risultato ha anche messo fine alla straordinaria striscia di 15 tiebreak vinti di fila di Djokovic nei tornei del Grande Slam.

Alcaraz ha proseguito il suo slancio strappando il servizio a Djokovic nel gioco d'apertura del terzo set. Lo ha poi breakkato di nuovo per andare sul 4-1 in quella che è stata subito acclamata come uno dei set più emozionanti della storia di Wimbledon. Lo spagnolo ha chiuso il set sul risultato di 6-1.

Djokovic, dopo una lunga pausa tra il terzo e il quarto set, è tornato concentrato e ha strappato il servizio ad Alcaraz nel quinto gioco. Da lì in poi il serbo si è imposto per portare l'incontro al quinto e decisivo set. Alcaraz sembrava poter faticare a riprendersi. L'ultimo set ha visto il 20enne avanti, mentre Djokovic faticava con il diritto. Alla fine è stato lo spagnolo a conoscere la vittoria sull'erba sacra di Wimbledon per la prima volta.

Alcaraz è stato il più giovane finalista di Wimbledon dal 2006. L'ultima volta che il 36enne Djokovic ha perso a Wimbledon, Alvaraz aveva solo 10 anni.

A 20 anni e 72 giorni Carlos Alcaraz è il più giovane campione di Wimbledon maschile dopo Boris Becker (17 anni, 227 giorni nel 1985 e 18 anni, 226 giorni nel 1986) e Bjorn Borg (20 anni, 27 giorni nel 1976).

Djokovic: «Non pensavo di dover battagliare con Alcaraz sull'erba»

«Questo pareggia il conto. Magari avrei dovuto perdere un paio di sfide così in passato, come nel 2019 quando Federer ha avuto due match point», ha detto il serbo al termine della finale persa.

Anche se dalla parte dello sconfitto, Djokovic ha mostrato la consueta sportività.

«Pensavo di dover battagliare con Alcaraz sulla terra, forse sul duro... non certo sull'erba! Congratulazioni davvero per come hai giocato», ha dichiarato il 36enne serbo.

Alcaraz: «Il Re di Spagna dovrà spostarsi più spesso ...»

Alcaraz ha mostrato invece tutta l'ingenuità dei suoi 20 anni: «Avere qui il Re di Spagna è incredibile! Ogni volta che viene vinco uno Slam... quindi dovrà spostarsi più spesso in futuro».