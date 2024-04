Nick Kyrgios non vede l'ora di rientrare. Imago

Dopo un lungo periodo di assenza dovuto a un intervento chirurgico al ginocchio nel 2023, il tennista australiano Nick Kyrgios ha annunciato il suo imminente ritorno sui campi da tennis.

L'ultima partita ufficiale disputata da Nick Kyrgios risale allo scorso anno, quando in primavera aveva partecipato all'Open di Stoccarda. Il focoso australiano era stato sconfitto al primo turno dal cinese Wu Yibing col punteggio di 5-7 3-6.

L'ultima apparizione a un torneo del Grande Slam, risale addirittura al mese di settembre del 2022. Agli US Open l'australiano, che allora faceva parte del drappello dei favoriti per la vittoria del torneo, era stato sorprendentemente sconfitto ai quarti di finale dal russo Karen Khachanov.

Fortunatamente dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio nel 2023, ora sembra che il rientro si stia avvicinando a grandi falcate per Kyrgios.

«Mi ripresenterò presto sui campi da tennis per tornare a dare gioia ai miei fan. L'ultimo anno è stato il più difficile della mia vita da professionista», ha infatti ammesso l'australiano in una recente intervista concessa a «Eurosport».

«A parte il tennis, del resto non posso lamentarmi - ha proseguito il 28enne - ho passato molto tempo con la mia famiglia e i miei amici e mi sono divertito, ma per quando riguarda la mia carriera mi sono passate molte cose per la testa e ho dovuto riflettere profondamente».

«So che non ho nulla da dimostrare a nessuno, ma voglio competere ancora e godermi le esperienze che posso fare» Nick Kyrgios

«Ora posso garantire di poter tornare a giocare»

Il ferimento era serio e rimanere fermo così a lungo non ha giovato alla sua carriera, tuttavia il tennista di Canberra vede il prossimo futuro con positività: «L'infortunio è stato molto grave, ma ora posso garantire definitivamente che tornerò in campo».

«La prossima settimana giocherò per la prima volta dopo tanto tempo, e da lì tutto sarà questione di prendere ritmo poco a poco. Sento di avere ancora un fuoco interiore che mi spinge a fare tutto questo per tornare», ha continuato Kyrgios, che potrebbe dunque presto tornare ad ammaliare gli amanti del tennis.

«Voglio godermi il viaggio»

«Ho commesso molti errori e preso decisioni sbagliate durante la mia vita, ma ho imparato dal mio passato e ora mi sento molto più sicuro di me. Non mi paragono agli altri, cerco solo di godermi il viaggio», ha infine concluso l'atleta della terra dei canguri, il cui ultimo titolo vinto risale al 2022, quando si era aggiudicato il Master 500 di Washington poche settimane dopo aver perso la finale di Wimbledon al cospetto di Novak Djokovic.