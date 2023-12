Kyrgios pensa già a mettere fine alla sua carriera di tennista. Imago

«A essere onesto, se dipendesse solo da me, non vorrei più giocare»: così ha dichiarato Nick Kyrgios, definendosi «esausto» dopo i tre interventi chirurgici subiti negli ultimi anni.

Hai fretta? blue News riassume per te L'australiano Nick Kyrgios, operato al ginocchio in gennaio, ha dovuto saltare la stagione e rinunciare a Wimbledon, torneo in cui l'anno precedente aveva raggiunto la finale.

Dopo un'unica partita giocata nel 2023, Kyrgios si è dichiarato «esausto e stanco», esprimendo il desiderio di smettere di giocare.

Nonostante la sua attuale situazione, Kyrgios pianifica di giocare ancora per un anno o due, sperando di tornare al top e di potersi ritirare quando meglio crede senza dover affrontare altri gravi ferimenti od operazioni. Mostra di più

L'eccentrico tennista australiano Nick Kyrgios è stato operato al ginocchio in gennaio, dovendo poi rinunciare a tutta la stagione. In particolare non ha potuto nemmeno tornare a Wimbledon, al torneo in cui l'anno precedente era arrivato in finale.

Dopo il torneo di Tokyo, nell'ottobre 2022, dove era stato sconfitto ai quarti di finale per mano dello statunitense Taylor Fritz, il 28enne ha disputato solo un incontro - una sconfitta a giugno 2023 a Stoccarda contro il cinese Yibing Wu - e come se non bastasse sabato scorso ha dovuto dichiarare forfait per gli Australian Open del prossimo gennaio.

«Non voglio soffrire»

«Sono esausto, stanco. Ho dovuto subire tre interventi», ha dichiarato questa settimana il giocatore nel podcast «On Purpose with Jay Shetty».

«Ho sempre voluto avere una famiglia, non voglio soffrire. A essere onesto, se dipendesse solo da me, non vorrei più giocare», ha raccontato il tennista di Canberra.

«Tuttavia devo continuare, ho ancora molto da dare, ma a dire la verità non ne ho più voglia. Adesso quando mi alzo la mattina non posso fare un passo senza provare dolore», ha proseguito il vincitore di 7 tornei ATP.

«Ho ancora uno o due anni buoni»

«Non voglio giocare per più di un altro anno o due, tornare al top e andarmene quando voglio. Odierei subire un altro intervento o qualcosa del genere, ma penso di poter ancora giocare per uno o due buoni anni», ha infine concluso l'eterna promessa della terra dei canguri.

Quando sarà in grado di rientrare nel circuito Kyrgios ripartirà dal 21esimo rango della classifica ATP, avendo ricevuto un «protected ranking» (ranking protetto ndr.) a causa della sua impossibilità di giocare per infortunio.