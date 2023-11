Keystone

L'ex tennista David Nalbandian ha ammesso di aver installato una videocamera nella camera da letto della sua ex ragazza, Araceli Torrado. L'ha fatto, secondo le sue parole, per essere gentile.

All'epoca David Nalbandian era uno dei migliori tennisti al mondo, ed era diventato la bestia nera di Roger Federer.

Nalbandian è accusato di aver installato una videocamera nascosta nella camera da letto della sua ex fidanzata Araceli Torrado.

Torrado ha pubblicato come prova una conversazione tra lei e Nalbandian, in cui l'ex tennista confessa il suo reato. Mostra di più

David Nalbandian è stato uno dei tennisti argentini di maggior successo. All'inizio degli anni 2000 diede molto filo da torcere alla leggenda del tennis elvetico Roger Federer, vincendo tutti i primi cinque duelli diretti. A quel tempo lo si descriveva come la «bestia nera» del renano.

Ora, a 41 anni, Nalbandian torna a fare notizia per altre ragioni: si tratta di telecamere nascoste. L'argentino ha infatti filmato segretamente la sua ex ragazza, Araceli Torrado (29 anni), in casa sua. Torrado ha sporto denuncia, ma la procura l'ha respinta per mancanza di prove.

Nalbandian voleva installare la telecamera in sala da pranzo

La modella argentina non si è data per vinta e ha fatto appello, presentando una nuova prova. Torredo ha pubblicato una conversazione telefonica tra lei e Nalbandian.

«Hai rovinato tutto», si sente dire da Torrado a Nalbandian, secondo il quotidiano «La Nacion», continuando: «Non capisco perché volessi spiare i miei peli del naso. Non posso credere che tu sia caduto così in basso».

Nalbandian ha ammesso il suo gesto, ma ha minimizzato: «Vuoi che sia onesto? Sì, ho messo la telecamera, ma non potevo comunque vedere nulla a causa di problemi con Internet. (...) Mi scuso mille volte, sono un totale idiota, ma l'ho fatto per essere gentile con te».

Secondo la conversazione, Nalbandian voleva sapere come stava la sua ex ragazza. Avrebbe voluto installare la telecamera nella sala da pranzo. «Ma non era possibile».

«Poteva vedermi nuda»

Torrado ha scoperto la telecamera insieme a suo fratello nel condotto di ventilazione della sua camera da letto. «Lo shock è stato indescrivibile. Non solo mi osservava, ma poteva anche vedermi nuda», viene citata la 29enne nell'atto di accusa.

La relazione tra Nalbandian e Torrado è diventata pubblica nel febbraio del 2023, prima che la coppia si separasse quattro mesi dopo.

Durante la loro storia, hanno condiviso un appartamento a Palermo, un quartiere di Buenos Aires. Dopo la separazione Torrado è rimasta nell'abitazione. In seguito ai recenti sviluppi le indagini sul caso Nalbandian sono state riaperte.

Nalbandian si è ritirato dal tennis professionistico nel 2013. Durante la sua carriera, ha raggiunto il terzo posto nel ranking mondiale e ha vinto undici titoli ATP. Il coronamento di una carriera, cioè vincere un torneo del Grande Slam, gli è sempre sfuggito. La sua unica finale è stata giocata nel 2002 a Wimbledon, quando fu sconfitto da Lleyton Hewitt.