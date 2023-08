Martina Hingis e Roger Federer si sono imposti nella Hopman Cup del 2001.

Roger Federer e Martina Hingis sono due leggende del tennis. In un'intervista la sangallese ha rivelato cosa ha imparato da lei King Roger.

Hai fretta? blue News riassume per te Martina Hingis e Roger Federer sono due leggende del tennis svizzero, planetario.

Insieme, nel 2001, hanno vinto la Hopman Cup. Al torneo di Perth, «Roger ha potuto giocare per la prima volta ai massimi livelli», ha ricordato Martina Hingis. Mostra di più

Martina Hingis ha conquistato presto il mondo del tennis. A soli 16 anni, nel 1997, si è aggiudicata il suo primo titolo del Grande Slam agli Australian Open, laureandosi come la vincitrice più giovane di un torneo del Grande Slam fino a oggi.

Hingis è stata la prima grande stella del tennis svizzero, dopo di lei è arrivato un certo Roger Federer. Nel 2001, le due leggende del tennis svizzero hanno fatto la loro prima apparizione insieme.

Hingis: «All'epoca Roger era ancora un ragazzino»

A Perth, in Australia, Hingis e Federer hanno vinto insieme la Hopman Cup. «Roger ha avuto l'opportunità di giocare a quel livello per la prima volta», ha ricordato Martina Hingis in un'intervista con «TeleZüri». A quel tempo lei era già la numero uno del mondo, mentre Federer era ancora «essenzialmente un ragazzino».

E proprio allora il «ragazzino» ha potuto sperimentare la professionalità della Hopman Cup, tutto ciò che serve per una carriera da professionista nel tennis. Per esempio anche a livello dell'alimentazione: «Non si va a mangiare alle dieci di sera se si gioca la mattina successiva».

Federer elogia Hingis: «Mi ha mostrato come si fa»

Federer ha scoperto lo sport professionistico a Perth, cosa che ha fatto letteralmente sua. «Martina è una di quelle persone che mi hanno mostrato come si fa - aveva detto Federer dopo il ritiro di Hingis - avere una figura così importante come lei in Svizzera è stata una grande fortuna».

Una figura importante, come lo stesso Federer è poi riuscito a diventare. Due anni dopo la vittoria alla Hopman Cup con Hingis, il tennista di Basilea ha trionfato per la prima volta in un torneo del Grande Slam a Wimbledon. In seguito sono arrivati altri 19 titoli nello Slam. «Quello che ha fatto per il tennis è leggendario», ha detto Hingis a proposito di Federer.

Quattro anni dopo il ritiro definitivo di Martina Hingis, anche King Roger ha appeso la sua racchetta al chiodo. Entrambi sono rimasti legati allo sport che li ha resi immortali, infatti si incontrano regolarmente con le loro famiglie per giocare a tennis a Wollerau.