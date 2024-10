Sinner annienta Medvedev, che intasca però 1,5 milioni di dollari per un'ora di gioco

Daniil Medvedev non ha avuto alcuna possibilità contro Jannik Sinner. Foto: Keystone

Daniil Medvedev viene surclassato da Jannik Sinner al «Six Kings Slam» in Arabia Saudita. Il russo ha vinto solo tre game in tutta la partita, uscendo di scena in poco più di un'ora di gioco. Nonostante ciò, la sua performance è stata pagata profumatamente.

blue Sport Luca Betschart

Daniil Medvedev non ha avuto scampo contro il numero uno al mondo Jannik Sinner al «Six Kings Slam» in Arabia Saudita.

Tuttavia, il russo non è tornato a casa a mani vuote. L'Arabia Saudita ha attirato le star con un premio d'iscrizione di 1,5 milioni di dollari. Il vincitore ne intascherà altri 6.

Giovedì andranno in scena le semifinali. L'italiano incontra Novak Djokovic, Carlos Alcaraz duella per l'ultima volta con il futuro pensionato Rafael Nadal. Mostra di più

0-6 e 3-6 in soli 69 minuti: il torneo di esibizione in Arabia Saudita è finito molto velocemente per Daniil Medvedev. Mercoledì il numero 5 al mondo non ha avuto alcuna possibilità contro Jannik Sinner ed è stato il primo giocatore a dover dire addio al «Six Kings Slam».

Il russo era quasi sciocccato dopo la partita. «Non ho mai incontrato nessuno nella mia carriera che abbia giocato come Sinner oggi. È stata molto dura per me, perché in realtà mi sentivo bene, ho combattuto bene ed ero in buona forma fisica. Il mio tennis non era male ma il mio avversario era troppo forte», ha detto in una corta conferenza stampa seguita al match.

Negli ultimi giorni il moscovita aveva dato per scontato che il giocatore più in forma del momento fosse Carlos Alcaraz. «Oggi mi sono convinto del contrario», ha commentato il 28enne.

Il doppio del montepremi del vincitore di Wimbledon

Almeno dal punto di vista finanziario, l'apparizione a Riyadh è stata proficua per Medvedev. Dopo i 69 minuti di esibizione è tornato a casa con un premio in denaro di 1,5 milioni di dollari.

O per dirla in altro modo: il vincitore degli US Open 2021 ha guadagnato 21'739 dollari per ogni minuto di gioco.

Lo stesso vale per il suo avversario Jannik Sinner - solo che l'italiano ha la possibilità di guadagnare molto di più grazie al raggiungimento delle semifinali.

Chi si accaparrerà il titolo del torneo di esibizione saudita riceverà un totale di 7,5 milioni di dollari americani, ovvero più del doppio del vincitore di Wimbledon di quest'anno. Mai prima d'ora un torneo è stato così ben finanziato.

La casata di denaro fa parte della strategia dell'Arabia Saudita per attirare l'interesse su un'esibizione in cui non sono in gioco né un titolo ufficiale né punti per la classifica ATP.

E così forse anche l'esterrefatto Medvedev ritroverà presto il sorriso, ad esempio quando riscoprirà un suo post su Facebook del 2011, in cui da giovane leva si rallegrava per aver ricevuto un premio in denaro di 450 dollari e un punto ATP...